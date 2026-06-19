Projeto da Fiec de transição verde apresentado na União Europeia

Boa novidade! A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) foi a única do país a participar do #CONEXIÓNVerde+, principal evento internacional do programa AL-INVEST Verde, realizado na última terça-feira, 16, em Bruxelas.

Promovido pela União Europeia, o #CONEXIÓNVerde+ é uma iniciativa que busca fortalecer a sustentabilidade, a bioeconomia e a competitividade empresarial na América Latina.

Representando o Brasil, a Fiec levou ao cenário internacional o projeto “Economia Circular: um propósito para a Geração de Valor”, que apoia empresas cearenses na adoção de práticas sustentáveis, no fortalecimento da competitividade e na ampliação da maturidade exportadora, preparando o setor produtivo para atender às exigências ambientais e comerciais cada vez mais presentes nos mercados internacionais.

Executado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Fiec, o projeto oferece capacitações, consultorias especializadas e ferramentas voltadas à disseminação dos princípios da economia circular. A iniciativa contribui para que empresas cearenses aprimorem sua gestão ambiental, incorporem práticas sustentáveis aos processos produtivos e ampliem sua capacidade de inserção em mercados.

A apresentação do projeto foi realizada no painel “Transição Verde no Setor Privado”, que reuniu cinco iniciativas apoiadas pelo AL-INVEST Verde e consideradas referências na promoção da sustentabilidade e da competitividade empresarial. O espaço foi dedicado à troca de experiências e à discussão dos impactos e legados dessas ações para a consolidação de uma economia mais sustentável na América Latina.

Representando a instituição, a gerente do CIN e presidente do Conselho de Relações Internacionais da Fiec (Corin), Karina Frota, destacou a importância do trabalho desenvolvido pela entidade para preparar as empresas cearenses para os desafios e oportunidades trazidos pela agenda da sustentabilidade.

“A Fiec é a única instituição autorizada no Ceará a emitir certificados alinhados ao acordo Mercosul-União Europeia. Estamos trabalhando intensamente para atender não apenas à crescente demanda das empresas, mas também às interpretações e adequações exigidas pelo próprio acordo. O CIN está de portas abertas para apoiar as empresas que desejam se internacionalizar, independentemente do porte”, disse Karina Frota.

Segundo a coordenadora técnica do projeto, Ester Vasconcelos, a iniciativa combina capacitações e consultorias especializadas voltadas à incorporação de práticas sustentáveis nos processos produtivos.

“As ações do projeto promovem a preparação das empresas para a agenda da sustentabilidade. Nosso objetivo é fazer com que, ao longo das oficinas focadas em gestão ambiental, elas consigam incorporar práticas mais eficientes e alinhadas a essa agenda dentro de suas operações”, explicou ela.

Por sua vez, a coordenadora financeira do projeto, Rafaela Cavalcante, ressaltou que a iniciativa também contribui para a formação de profissionais preparados para atender às novas demandas do mercado.