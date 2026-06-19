Projeto da Fiec de transição verde apresentado na União Europeia
Trata-se do “Economia Circular: um propósito para a Geração de Valor”, que apoia empresas cearenses na adoção de práticas sustentáveis
Boa novidade! A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) foi a única do país a participar do #CONEXIÓNVerde+, principal evento internacional do programa AL-INVEST Verde, realizado na última terça-feira, 16, em Bruxelas.
Promovido pela União Europeia, o #CONEXIÓNVerde+ é uma iniciativa que busca fortalecer a sustentabilidade, a bioeconomia e a competitividade empresarial na América Latina.
Representando o Brasil, a Fiec levou ao cenário internacional o projeto “Economia Circular: um propósito para a Geração de Valor”, que apoia empresas cearenses na adoção de práticas sustentáveis, no fortalecimento da competitividade e na ampliação da maturidade exportadora, preparando o setor produtivo para atender às exigências ambientais e comerciais cada vez mais presentes nos mercados internacionais.
Executado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Fiec, o projeto oferece capacitações, consultorias especializadas e ferramentas voltadas à disseminação dos princípios da economia circular. A iniciativa contribui para que empresas cearenses aprimorem sua gestão ambiental, incorporem práticas sustentáveis aos processos produtivos e ampliem sua capacidade de inserção em mercados.
A apresentação do projeto foi realizada no painel “Transição Verde no Setor Privado”, que reuniu cinco iniciativas apoiadas pelo AL-INVEST Verde e consideradas referências na promoção da sustentabilidade e da competitividade empresarial. O espaço foi dedicado à troca de experiências e à discussão dos impactos e legados dessas ações para a consolidação de uma economia mais sustentável na América Latina.
Representando a instituição, a gerente do CIN e presidente do Conselho de Relações Internacionais da Fiec (Corin), Karina Frota, destacou a importância do trabalho desenvolvido pela entidade para preparar as empresas cearenses para os desafios e oportunidades trazidos pela agenda da sustentabilidade.
“A Fiec é a única instituição autorizada no Ceará a emitir certificados alinhados ao acordo Mercosul-União Europeia. Estamos trabalhando intensamente para atender não apenas à crescente demanda das empresas, mas também às interpretações e adequações exigidas pelo próprio acordo. O CIN está de portas abertas para apoiar as empresas que desejam se internacionalizar, independentemente do porte”, disse Karina Frota.
Segundo a coordenadora técnica do projeto, Ester Vasconcelos, a iniciativa combina capacitações e consultorias especializadas voltadas à incorporação de práticas sustentáveis nos processos produtivos.
“As ações do projeto promovem a preparação das empresas para a agenda da sustentabilidade. Nosso objetivo é fazer com que, ao longo das oficinas focadas em gestão ambiental, elas consigam incorporar práticas mais eficientes e alinhadas a essa agenda dentro de suas operações”, explicou ela.
Por sua vez, a coordenadora financeira do projeto, Rafaela Cavalcante, ressaltou que a iniciativa também contribui para a formação de profissionais preparados para atender às novas demandas do mercado.
“Também temos o objetivo de contribuir para a transformação dos empregos. Muitas empresas ainda não possuem colaboradores direcionados para atuar nessa pauta. Por isso, estamos assumindo o compromisso de capacitar essas pessoas de forma prática e aplicada à realidade empresarial”, ele afirmou.
O projeto “Economia Circular: um propósito para a Geração de Valor” vem sendo executado pelo CIN, com o apoio do Núcleo ESG, do Observatório da Indústria, do Senai Ceará e da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Rio de Janeiro). O projeto foi selecionado pelo programa AL-INVEST Verde para apoiar empresas cearenses na adoção de práticas sustentáveis, contribuindo para o aumento da competitividade, o fortalecimento da economia circular e a preparação do setor produtivo para os novos requisitos de sustentabilidade presentes no comércio internacional.
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