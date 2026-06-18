Diretores da JBS visitam Terminal Logístico de Iguatu. Hoje, vão ao Pecém

Diretores da JBS, maior grupo mundial da indústria de carnes, dono da Seara, visitaram ontem as obras de construção do Terminal Logístico de Iguatu (TLI), que será um dos pontos de apoio mais importantes da Ferrovia Transnordestina, por cujos trilhos estão chegando mercadorias, principalmente grãos, oriundos do Piauí e do Maranhão.

O empresário Eugério Queiroz, presidente do TLI, disse à coluna que os diretores da JBS foram a Iguatu com o objetivo de identificar e prospectar oportunidades de investimento no município, levando em conta a logística de transporte que se instalará em todo o Ceará a partir de quando toda a ferrovia estiver pronta e em operaçao, o que está previsto para o fim do próximo ano de 2027.

“Esse movimento demonstra a confiança no potencial logístico do nosso estado e fortalece a expectativa de novos negócios, geração de empregos e desenvolvimento econômico para a região”, disse à coluna Eugério Queiroz.

Hoje, os diretores da JBS visitarão o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, para o qual a Transnordestina Logística – empresa do Grupo CSN que implanta a ferrovia – anunciou quarta-feira mais um investimento agora destinado à construção de um ramal de 7 km que envolverá toda área do porto e do retroporto.