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Diretores da JBS visitam Terminal Logístico de Iguatu. Hoje, vão ao Pecém

Eles prospectam investimentos no Ceará, cuja infraestrutura de transporte estão conhecendo

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
Egídio Serpa
Legenda: Pelos trilhos da Ferrovia Transnordestina já circulam seus trens em operações comerciais do Sudeste do Piauí até a cidade de Iguatu
Foto: Kid Júnior / SVM
Um oferecimento de:

Diretores da JBS, maior grupo mundial da indústria de carnes, dono da Seara, visitaram ontem as obras de construção do Terminal Logístico de Iguatu (TLI), que será um dos pontos de apoio mais importantes da Ferrovia Transnordestina, por cujos trilhos estão chegando mercadorias, principalmente grãos, oriundos do Piauí e do Maranhão.  

O empresário Eugério Queiroz, presidente do TLI, disse à coluna que os diretores da JBS foram a Iguatu com o objetivo de identificar e prospectar oportunidades de investimento no município, levando em conta a logística de transporte que se instalará em todo o Ceará a partir de quando toda a ferrovia estiver pronta e em operaçao, o que está previsto para o fim do próximo ano de 2027. 

“Esse movimento demonstra a confiança no potencial logístico do nosso estado e fortalece a expectativa de novos negócios, geração de empregos e desenvolvimento econômico para a região”, disse à coluna Eugério Queiroz. 

Hoje, os diretores da JBS visitarão o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, para o qual a Transnordestina Logística – empresa do Grupo CSN que implanta a ferrovia – anunciou quarta-feira mais um investimento agora destinado à construção de um ramal de 7 km que envolverá toda área do porto e do retroporto.  

Ainda não são conhecidos os objetivos do Grupo JBS no Ceará, mas esse primeiro movimento pode ter a ver com o frigorífico que o Grupo Masterboi construirá em Iguatu.  

A propósito: os agropecuaristas cearenses estão acelerando medidas e investimentos com o objetivo de multiplicar, em quantidade e em qualidade, os seus rebanhos bovinos de corte. Tudo isto para garantir ao Grupo Masterboi a oferta diária de bois para o abate. 

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