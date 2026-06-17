Senado homenageia líderes nacionais da irrigação e drenagem
O cearense Sílvio Carlos Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, ocupou a tribuna e falou sobre o desenvolvimento do setor no Brasil
No último dia 15, o Senado Federal realizou sessão especial para homenagear todos os profissionais da engenharia agronômica que estão ligados à Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (Abid), hoje presidida pelo cearense Sílvio Carlos Vieira Lima, secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do governo do Ceará.
O evento aproveitou o Dia Nacional da Agricultura Irrigada para reunir, no plenário do Senado, as entidades representativas do setor, que hoje produz grãos e fibras em 8,2 milhões de hectares nas várias regiões do país. Mas, apesar desses números, a área irrigada hoje, no Brasil, representa, apenas 10% de toda a geografia cultivada no território nacional.
Sílvio Carlos Ribeiro ocupou a tribuna do Senado para falar sobre a Abid e os projetos nos quais a entidade está envolvida. Neste momento, por exemplo, ela mobiliza seus associados para mais uma missão técnica que, de 6 a 11 do próximo mês de julho, estará na Holanda em visita às universidades e às principais fazendas agrícolas daquele país, conhecendo as novas tecnologias empregadas na irrigação, incluindo a utilizada nas culturas protegidas (sob estufas)..
Também esteve presente à sessão especial do Senado em homenagem ao Dia Nacional da Agricultura Irrigada o empresário e consultor em agricultura Luiz Roberto Barcelos, que é o presidente da Rede Nacional de Irrigantes (Renai).
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