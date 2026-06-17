Senado homenageia líderes nacionais da irrigação e drenagem

No último dia 15, o Senado Federal realizou sessão especial para homenagear todos os profissionais da engenharia agronômica que estão ligados à Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (Abid), hoje presidida pelo cearense Sílvio Carlos Vieira Lima, secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do governo do Ceará.

O evento aproveitou o Dia Nacional da Agricultura Irrigada para reunir, no plenário do Senado, as entidades representativas do setor, que hoje produz grãos e fibras em 8,2 milhões de hectares nas várias regiões do país. Mas, apesar desses números, a área irrigada hoje, no Brasil, representa, apenas 10% de toda a geografia cultivada no território nacional.