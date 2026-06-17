Gestores Públicos: Troyjo diz que só o Brasil pode alimentar o mundo

Terminou ontem, e terminou em grande estilo, o Seminário Gestores Públicos Prefeitos 2026, promovido pelo Diário do Nordeste e realizado durante dois dias no Centro de Eventos do Ceará. A palestra âncora, pronunciada pelo economista, cientista social, diplomata e empresário Marcos Troyjo, atraiu a atenção de centenas de prefeitos, vice-prefeitos, secretários e assessores dos municípios cearenses que lotaram o auditório.

Ele falou sobre o tema “O Gestor e o Estrategista na Economia 4.0”.

Troyjo começou citando um evento ocorrido recentemente na Arabia Saudita, ao qual compareceu como palestrante o empresário trilionário norte-americano Elon Musk, dono da Tesla e da Space X. Troyjo também esteve presente e ouviu de Elon Musk a declaração de que a nova fronteira do agro mundial está no fundo do mar, referindo-se, naturalmente, ao que as novas tecnologias prometem descobrir nas montanhas rochosas existentes sob as águas dos oceanos. Musk disse, ainda, que ele e sua empresa espacial pretendem explorar, em parceria com a Nasa, as riquezas da Lua e de Marte.

Em seguida, Marcos Troyjo advertiu os gestores presentes para o fato de que está havendo uma queda da população mundial, algo que se acentuará mais ainda em toda a América Latina, na Europa, na Ásia, incluindo o Japão, e, também, na Oceania, incluindo a Austrália. Não obstante, o planeta Terra elevará dos atuais 8,5 bilhões para 10 bilhões o número dos seus habitantes, que precisarão de ser alimentados.

E quem poderá alimentar tanta gente? – ele perguntou. E ele respondeu: o Brasil, que tem área agricultável a explorar, água doce em abundância e expertise, pois sua agricultura e sua pecuária são as mais modernas do mundo, utilizando a melhor tecnologia disponível.

Mas ele lembrou: a China é o maior produtor mundial de alimentos, mas é também o maior importador porque precisa de atender à sua gigantesca demanda interna – os chineses têm hoje 4,4 bilhões de habitantes, 100 milhões a menos do que a Índia, que, sendo igualmente uma grande produtora, tem de importar alimentos para a sua população.

Marcos Troyjo também destacou outras virtudes e dádivas da natureza que prodigalizaram o Brasil, como sol o ano inteiro e bancos de ventos constantes que tornam o país um dos maiores produtores mundiais de energias renováveis, principalmente as de fonte eólica onshore e solar fotovoltaica. Para isso, as empresas brasileiras que geram energia elétrica renovável apropriaram-se e seguem apropriando-se da melhor e da mais atual tecnologia.

Essa tecnologia, somada ao correto aproveitamento dos ventos e da luminosidade solar, tem permitido ao Brasil produzir e oferecer a energia elétrica suficiente para abastecer o gigantesco Data Center que está sendo construído no Complexo Industrial e Portuário do Pecém -- ele será o maior da América Latina.

Esse equipamento está sendo implantado na geografia cearense porque aqui há energia renovável e limpa em quantidade e em qualidade exigidas pelos Data Centers.

“Se os Data Center fossem um país, eles seriam a 11ª nação do mundo”, disse Calos Troyjo.

Ele se referiu a outras vantagens que o Brasil tem e que o colocam numa posição vantajosa diante dos grandes players mundiais, e citou as terras raras e os minerais críticos. E revelou que está na geografia brasileira a segunda maior reserva mundial desses minerais, e isto tem despertado a atenção e o apetite das grandes nações mundiais.

“No encontro casual que tiveram, em setembro do ano passado na ONU, os presidentes Lula e Donald Trump, o que rolou não foi uma química entre os dois, foi uma geologia”, disse Troyjo.

Os Estados Unidos têm claro e total interesse em explorar essas reservas. O presidente Lula, porém, já disse que o Brasil está aberto a propostas dos países interessados em explorar e em beneficiar, aqui mesmo no território brasileiro, essas terras raras e esses minerais críticos. O governo brasileiro não permitirá que essa riqueza saia daqui como mais uma comodity, tem repetido Lula.

No fim de sua palestra, Marcos Troyjo aludiu à Inteligência Artificial e chamou a atenção dos gestores que o ouviam para o fato de que a educação continuada é hoje uma necessidade mundial. Ele disse que é preciso estudar permanentemente, pois tudo está mudando a cada instante, principalmente a tecnologia e a inovação.

O Ceará, que é um estado com muito destaque nacional na sua educação fundamental, deve seguir dando exemplo, razão pela qual apelou aos prefeitos que o ouviam para a necessidade de continuarem investindo na melhoria da qualidade da educação.