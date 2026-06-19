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PecBrasil inova com espetáculo teatral, 500 bois e 300 ovinos

Ato e espetáculo de abertura serão no Theatro José de Alencar. Feira, exposição, shows e estábulo serão no Centro de Eventos

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
Egídio Serpa
Legenda: Um gigantesco estábulo instalado na área externa do Centro de Eventos receberá 500 bovinos da raça Sindi e 300 ovinos Santa Inês
Foto: Divulgação
Um oferecimento de:

Este colunista conversou ontem com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, que, nos últimos dias, tem dormido “no máximo três horas”, tamanhas são suas tarefas e preocupações ligadas à próxima PecBrasil, que se realizará na próxima semana – nos dias 25, 26 e 27 – no Centro de Eventos, nesta capital. Preocupa-o não o êxito do que é hoje a maior feira e exposição indoor do agro brasileiro, pois este está garantido. O que o deixa insone é o que poderá acontecer por causa do gigantismo que alcançou a promoção.  

“Por exemplo: virão, de ônibus, 270 caravanas de produtores rurais de praticamente todos os 184 municípios cearenses. Isso pode causar um congestionamento quilométrico na Avenida Washington Soares, e para evitar esse caos estamos em contato com as autoridades do Detran, da AMC e da Polícia Rodoviária Estadual”, revela o presidente da Faec. 

Por que PecBrasil e não mais Pecnordeste? Amílcar Silveira tem a resposta na ponta da língua: 

“Nos últimos quatro anos, nossa feira ganhou prestígio e importância nacionais, tudo isto pela sua forte e rápida repercussão, atraindo a atenção de expositores e produtores do restante do Nordeste e de outros estados de economia agropastoril. No ano passado, vendo o Centro de Eventos completamente lotado de gente e de estandes de empresas locais, nacionais e estrangeiras, os diretores da Faec, com o incentivo da diretoria da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), pressionaram-me a tornar a Pecnordeste um acontecimento de abrangência nacional. E aí nasceu e rapidamente prosperou a ideia da PecBrasil, que terá, em sua primeira edição, boas novidades, a começar pela cerimônia de sua abertura.” 

Esse ato, ao qual acessarão cerca de 500 convidados, será no Theatro José de Alencar e terá dois tempos: no primeiro, a solenidade formal de inauguração da feira, com a presença e a palavra do governador Elmano de Freitas; em seguida, um espetáculo que contará, teatralmente, como é a vida do produtor rural cearense.  

“Permita-me omitir detalhes desse espetáculo, porque ele será inovador, e essa novidade comporá o conjunto de surpresas da PecBrasil, as quais poderão ser observadas, também, nos dois pavilhões do Centro de Eventos, onde estarão à vista dos milhares de visitantes os produtos e serviços das empresas expositoras, além dos espetáculos diários no espaço da Feira dos Municípios e as palestras e conferências técnicas com palestrantes brasileiros e estrangeiros, que falarão sobre tudo da agropecuária”, disse Amílcar Silveira, antecipando a opinião de que “quem vai ficar muito bem impressionado é o meu amigo Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec”. 

Amílcar não esconde que algumas das novidades da PecBrasil foram extraídas da I Feira da Indústria Fiec, realizado em março passado no mesmo Centro de Convenções. “As boas ideias devem ser seguidas”, disse o presidente da Faec. 

Ele fez questão de assinalar outra novidade da PecBrasil, que será o gigantesco “e confortável” estábulo que abrigará, “com todo o conforto”, 800 animais – 300 bovinos da raça Sindi e 300 ovinos da raça Santa Inês, que participarão de quatro leilões comandados por leiloeiros oficiais que virão de outros estados. A área ocupada pelo estábulo é superior a 7 mil m² e dentro dele estão instalados grandes ventiladores para o conforto dos bovinos e ovinos. 

“O que mais nos alegra para a primeira edição da PecBrasil é o interesse dos produtores rurais, principalmente os pequenos, com fazendas no sertão cearense, que, simplesmente, ocuparam, com antecedência, todos os lugares nos vários auditórios onde serão ministradas as palestras e os cursos técnicos. Os produtores de camarão do Vale do Jaguaribe, para citar um exemplo, preencheram em 24 horas, todas as vagas disponíveis para esses cursos técnicos. Aliás, devo dizer que o maior criador de camarão do país, o Cristiano Maia, fará a palestra de abertura da programação técnica ligada à carcinicultura”, antecipou Amílcar Silveira. 

Ontem, na sede da Faec, na Avenida Eduardo Girão, no Jardim América, havia um movimento parecido com o de um shopping center. Presidentes de sindicatos rurais, produtores rurais – homens e mulheres – das várias regiões do estado e até autoridades do governo estadual estiveram lá para conversar com Amílcar Silveira a respeito da PecBrasil e de problemas que enfrentam, para cuja solução é necessária a intervenção de sua entidade. 

“Esta movimentação aqui é diária, ela está maior hoje por causa da proximidade da PecBrasil, mas isto é uma prova de que a Faec está cumprindo o seu papel de defender o interesse de quem produz na agropecuária do Ceará”, concluiu Amílcar Silveira, que fez uma aposta: 

“Vamos ter, no mínimo, 130 mil visitantes nos três dias da PecBrasil”. A conferir. 

FUNDAÇÃO FASTEF CELEBRA 19 ANOS AJUDANDO A CIÊNCIA 

Uma das fundações que impulsionam projetos nas áreas de ciência, tecnologia e inovação da Universidade Federal do Ceará (UFC), a Fastef está a celebrar 19 anos de atuação. Trata-se de uma entidade privada sem fins lucrativos, dedicada à prestação de serviços voltados para o desenvolvimento científico e tecnológico. Desde sua criação, já realizou a gestão de mais de 500 projetos.  Sua atuação envolve articulação com a própria UFC e com outras universidades e pesquisadores, empresas e a sociedade em geral. 

No ano passado de 2025, a Fastef alcançou um crescimento de 36% na captação de projetos em relação ao ano anterior, refletindo a ampliação de sua atuação junto a instituições parceiras privadas e públicas.  

O impacto desse trabalho pode ser observado nos 300 projetos sustentáveis hoje em execução, os quais abrangem setores estratégicas como energia, captura de carbono, logística, aquaponia, piscicultura e modernização de laboratórios de pesquisa.  

Nos últimos cinco anos, o volume de projetos gerenciados pela Fundação Fastef cresceu 77%, consolidando-a como importante articuladora entre conhecimento científico, inovação aplicada e desenvolvimento socioeconômico. 

C. ROLIM MODA MODERNIZA E REINAUGURA LOJA NO CENTRO 

Com 73 anos de história e raízes profundamente ligadas ao centro urbano de Fortaleza, a rede de lojas C. Rolim Moda concluiu o projeto de modernização de sua maior unidade, que será reinaugurada na próxima semana. A loja, localizada na rua General Sampaio, bem no coração do centro comercial da capital cearense, tem 650 metros quadrados de área útil de venda e será reinaugurada seis meses depois de iniciados os serviços de remodelação. 

A trajetória da C. Rolim Moda começou justamente no centro da cidade, onde a marca construiu sua história e consolidou sua presença ao longo de décadas. A empresa mantém quatro lojas no bairro, contribuindo para a geração de empregos, o fortalecimento do comércio local e a valorização de uma área que permanece estratégica para o varejo cearense. 

Hoje, a C. Rolim Moda é dirigida pelo sócio e CEO Guilherme Rolim, filho de Pio Rodrigues Neto e Stella Rolim, neto de Clóvis Rolim, fundador da C.Rolim, e bisneto de Pio Rodrigues, fundador da Casa Pio. Ele representa a quarta geração de uma das famílias empresariais mais importantes da história do varejo cearense.  

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