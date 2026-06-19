Honda NovaLuz realiza “Dia D”, evento com preços competitivos e condições especiais

Neste sábado (20), a Honda NovaLuz promove o “Dia D”, ação exclusiva com 12 horas de ofertas e condições especiais para o público.

A ação será realizada das 8h às 20 horas. As equipes das três lojas de Fortaleza estarão reunidas na loja da Aldeota, localizada na Avenida Barão de Studart, 345, com uma experiência completa para receber os clientes com atenção e profissionalismo.

No dia, uma estrutura especial será montada para proporcionar um ambiente acolhedor e facilitar a escolha do modelo ideal.

"Mais uma vez, a ordem é não perder negócio", ressalta o diretor comercial da Honda Novaluz, Eduardo Bezerra.

Na autorizada japonesa, durante o “Dia D”, os clientes encontrarão preços exclusivos, valorização no usado, emplacamento grátis, taxas especiais, bônus de R$ 10 mil e taxa 0%.

“Estamos preparando uma experiência única para nossos clientes, com atendimento especial e condições que não se repetem. Quem está pensando em trocar de carro, não pode perder o Dia D”, ressalta Eduardo Bezerra.

A Honda Novaluz é uma das maiores concessionárias da marca no Brasil com 28 anos de atuação em nosso mercado. Integrante do grupo Carmais, a empresa oferece uma linha completa de veículos Honda, além de serviços de revisão, manutenção e peças originais.

Serviço

Concessionária Novaluz

"Dia D Honda NovaLuz"

Data: Sábado - 20 de junho

Horário: 8h às 20h

Av. Barão de Studart, 345 – Aldeota, Fortaleza