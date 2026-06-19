Com novos voos da Latam, Fortaleza lidera no Nordeste oferta de assentos para Europa

O Aeroporto Internacional de Fortaleza terá até o fim deste ano cerca de 55 mil assentos mensais e 26 frequências semanais em voos para a Europa. Apenas a Latam adicionará 3.360 assentos para Lisboa, além de voos para Paris e Madri.

A quantidade de assentos e frequência coloca Fortaleza como a cidade do Norte e Nordeste com mais voos para cidades europeias e um dos principais portões para o continente, juntamente com Recife e Salvador.

A Latam implementará 5 frequências a Lisboa até novembro de 2026, contra as 3 que manteve boa parte do ano.

Número de assentos em janeiro de 2027:

Fortaleza: 55 mil assentos

Recife: 52 mil assentos

Salvador: 40 mil assentos

Natal: 10,4 mil assentos

Maceió: 10 mil assentos

Lisboa continua sendo o principal destino ligado ao Nordeste brasileiro e o principal portão de chegada de brasileiros e emissão de europeus, com a prevalência de ofertas da TAP.

Em Fortaleza, TAP e Latam, podem chegar a oferecer até 15 voos semanais para a cidade, aproximadamente 34 mil assentos mensais.

Veja a quantidade de frequências por companhia aérea:

TAP: 9 frequências semanais (aproximadamente 4500 assentos de/para Lisboa)

Air France: até 7 frequências semanais (aproximadamente 4200 assentos de/para Paris)

(aproximadamente 4200 assentos de/para Paris) Latam: 5 frequências semanais (aproximadamente 3000 assentos de/para Lisboa)

Iberia: 5 frequências semanais (aproximadamente 1800 assentos de/para Madri)

Em 2026, Fortaleza deverá ter um salto no número de assentos internacionais na comparação com o ano passado. Em 2025, o aeroporto ofertou 366 mil assentos, enquanto que neste ano estão previstos 536 mil assentos.

Além disso, há previsão de alta de 46% na quantidade de turistas estrangeiros. No ano passado, houve crescimento de 20% em visitantes de outros países.

Excelente ver que as operações estão crescendo conjuntamente, sem a canibalização do produto de uma empresa a outra. No entanto, o preço das passagens está longe de ser módico, o que denota operações sustentáveis.

Além disso, Latam, Air France e TAP operam com altos volumes de carga de exportação, o que ajuda no resultado financeiro.

Recuperação da pandemia

De acordo com a Anac, a alta estação de janeiro de 2027 para a Europa será melhor do que a registrada em janeiro de 2020, período antes da pandemia de Covid.

Haverá um salto de 11,32% em 2027 na comparação com igual período de 2020. São 13.766 assentos semanais contra 12.166 semanais no período de janeiro de 2020.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.