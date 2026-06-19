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Com novos voos da Latam, Fortaleza lidera no Nordeste oferta de assentos para Europa

Escrito por
Igor Pires igor.aer.ita@gmail.com
(Atualizado às 16:23)
Igor Pires
Legenda: Latam opera com o Boeing 787-9 nos voos entre Fortaleza e Lisboa.
Foto: Renato Bezerra

O Aeroporto Internacional de Fortaleza terá até o fim deste ano cerca de 55 mil assentos mensais e 26 frequências semanais em voos para a Europa. Apenas a Latam adicionará 3.360 assentos para Lisboa, além de voos para Paris e Madri.  

A quantidade de assentos e frequência coloca Fortaleza como a cidade do Norte e Nordeste com mais voos para cidades europeias e um dos principais portões para o continente, juntamente com Recife e Salvador.  

A Latam implementará 5 frequências a Lisboa até novembro de 2026, contra as 3 que manteve boa parte do ano. 

Número de assentos em janeiro de 2027: 

  • Fortaleza: 55 mil assentos 
  • Recife: 52 mil assentos 
  • Salvador: 40 mil assentos 
  • Natal: 10,4 mil assentos 
  • Maceió: 10 mil assentos 

Lisboa continua sendo o principal destino ligado ao Nordeste brasileiro e o principal portão de chegada de brasileiros e emissão de europeus, com a prevalência de ofertas da TAP. 

Em Fortaleza, TAP e Latam, podem chegar a oferecer até 15 voos semanais para a cidade, aproximadamente 34 mil assentos mensais. 

Veja a quantidade de frequências por companhia aérea: 

Em 2026, Fortaleza deverá ter um salto no número de assentos internacionais na comparação com o ano passado. Em 2025, o aeroporto ofertou 366 mil assentos, enquanto que neste ano estão previstos 536 mil assentos.  

Além disso, há previsão de alta de 46% na quantidade de turistas estrangeiros. No ano passado, houve crescimento de 20% em visitantes de outros países.  

Excelente ver que as operações estão crescendo conjuntamente, sem a canibalização do produto de uma empresa a outra. No entanto, o preço das passagens está longe de ser módico, o que denota operações sustentáveis.  

Além disso, Latam, Air France e TAP operam com altos volumes de carga de exportação, o que ajuda no resultado financeiro.  

Recuperação da pandemia 

De acordo com a Anac, a alta estação de janeiro de 2027 para a Europa será melhor do que a registrada em janeiro de 2020, período antes da pandemia de Covid.  

Haverá um salto de 11,32% em 2027 na comparação com igual período de 2020. São 13.766 assentos semanais contra 12.166 semanais no período de janeiro de 2020.  

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

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