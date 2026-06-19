Mega Feirão do Grupo New acontece de 19 a 21 de junho em Fortaleza

Quem está planejando trocar de carro ou conquistar seu próximo veículo terá uma grande oportunidade entre os dias 19 e 21 de junho. O Grupo New realiza o Mega Feirão de Seminovos, no estacionamento do Shopping Iguatemi Bosque, reunindo um amplo estoque de veículos seminovos com condições comerciais especiais e inéditas para o público.

Durante os três dias de evento, os clientes encontrarão diversas opções de carros, SUVs e picapes multimarcas, todos com procedência garantida e prontos para entrega. Além da variedade de modelos, o grande destaque do feirão será o pacote de condições exclusivas preparado para facilitar a compra do veículo.

Entre os benefícios oferecidos estão 90 dias para começar a pagar e entrada facilitada, parcelada em até 21 vezes sem juros, proporcionando mais flexibilidade e planejamento financeiro para os consumidores.

O evento também contará com avaliação diferenciada para veículos usados na troca, aprovação de crédito facilitada e atendimento especializado para auxiliar os clientes durante todo o processo de negociação.

Segundo o Grupo New, a expectativa é atrair consumidores que buscam segurança, economia e condições especiais para adquirir um seminovo de qualidade.

"Nosso objetivo é reunir as melhores oportunidades do mercado em um único local, oferecendo condições realmente diferenciadas e facilitando o acesso ao veículo que o cliente deseja. Será uma excelente oportunidade para quem quer trocar de carro com mais tranquilidade e vantagens exclusivas", destaca Diego Monteiro, Diretor Comercial Newselect Seminovos.

Com estoque diversificado e condições válidas apenas durante o período do feirão, a expectativa é de grande movimentação nos três dias de evento.

Serviço:

Mega Feirão de Seminovos do Grupo New

Data: 19 e 21 de junho

Local: Estacionamento do Shopping Iguatemi Bosque

Horários de funcionamento:

19/06 (Sexta-feira): Das 10h às 19h

20/06 (Sábado): Das 10h às 20h

21/06 (Domingo): Das 13h às 20h

https://www.newlandselect.com.br/