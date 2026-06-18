Amazon abre mais de 900 vagas temporárias no Ceará

A Amazon está contratando 935 profissionais temporários para sua operação no Ceará. O número representa 10% das 9 mil oportunidades abertas pela empresa em todo o País.

Em todo o Nordeste, são 2.300 postos de trabalho, distribuídos da seguinte maneira:

Pernambuco: 1.300

Ceará: 935

Paraíba: 60

Bahia: 30

O foco das admissões é a demanda gerada pelo Prime Day, maior evento da companhia, que ocorre de 1 a 7 de julho. Hoje, a Amazon informa contar com 55 mil colaboradores diretos e indiretos no País.

Conforme a empresa, as contratações temporárias registraram expansão de 50% em relação ao ano passado.

No Ceará, a gigante do e-commerce possui um Centro de Distribuição desde 2021, localizado em Itaitinga na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Nacionalmente, são 300 centros logísticos e R$ 75 bilhões reportados em investimentos ao longo de 15 anos.