Amazon abre mais de 900 vagas temporárias no Ceará
Nacionalmente, número de vagas abertas passa de 9 mil.
A Amazon está contratando 935 profissionais temporários para sua operação no Ceará. O número representa 10% das 9 mil oportunidades abertas pela empresa em todo o País.
Em todo o Nordeste, são 2.300 postos de trabalho, distribuídos da seguinte maneira:
- Pernambuco: 1.300
- Ceará: 935
- Paraíba: 60
- Bahia: 30
O foco das admissões é a demanda gerada pelo Prime Day, maior evento da companhia, que ocorre de 1 a 7 de julho. Hoje, a Amazon informa contar com 55 mil colaboradores diretos e indiretos no País.
Conforme a empresa, as contratações temporárias registraram expansão de 50% em relação ao ano passado.
No Ceará, a gigante do e-commerce possui um Centro de Distribuição desde 2021, localizado em Itaitinga na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Nacionalmente, são 300 centros logísticos e R$ 75 bilhões reportados em investimentos ao longo de 15 anos.