Sorteios das loterias da Caixa são adiados por Jogo do Brasil na Copa nesta sexta (19)

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A Caixa Econômica Federal alterou temporariamente o calendário dos sorteios das loterias em razão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A mudança afeta diversas modalidades, entre elas Mega-Sena, Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Timemania, Dia de Sorte, Super Sete, Loteria Federal e +Milionária.

Nesta sexta-feira (19), os sorteios previstos foram adiados devido à partida entre Brasil e Haiti, marcada para as 21h30. Com isso, os concursos serão realizados excepcionalmente no sábado (20), às 8h30.

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A mesma alteração ocorrerá na próxima semana. Os sorteios programados para o dia 24 de junho serão transferidos para 25 de junho, também às 8h30.

Apostas encerram mais cedo

Por conta da mudança, o horário limite para registro das apostas nesta sexta-feira será às 20h. Já os bolões realizados pela internet terão prazo estendido e poderão ser adquiridos até 30 minutos antes do início dos sorteios, ou seja, até as 8h do dia seguinte.

Datas alteradas

19 de junho: sorteios transferidos para 20 de junho, às 8h30;

24 de junho: sorteios transferidos para 25 de junho, às 8h30.

Segundo a Caixa, a alteração é temporária e foi definida em função das partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Como apostar nas loterias da Caixa?

As apostas para a Mega-Sena, Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Timemania, Dia de Sorte, Super Sete, Loteria Federal e +Milionária podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa, como o aplicativo Loterias Caixa e o portal oficial da instituição.

Para participar, o apostador deve ter pelo menos 18 anos e escolher os números conforme as regras de cada modalidade. Os valores das apostas variam de acordo com o jogo e a quantidade de números selecionados. Também é possível participar por meio de bolões, que permitem dividir o custo da aposta e eventual prêmio entre os participantes.

Nos dias de sorteio alterados em razão dos jogos da Seleção Brasileira, as apostas seguem disponíveis até o horário limite definido pela Caixa para cada concurso.

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Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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