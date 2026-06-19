Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta (19/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta sexta-feira (19).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: Seleção Brasileira pós-jogo contra Marrocos.
Foto: Mauro PIMENTEL / AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta sexta-feira (19).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (19):

Grupo D

Estados Unidos x Austrália
Local: Seattle
Horário: 16h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo C

Escócia x Marrocos
Local: Boston
Horário: 19h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo C

Brasil x Haiti
Local: Filadélfia
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo D

Turquia x Paraguai
Local: Santa Clara
Horário: 0h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

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