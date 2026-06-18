Com 400 expositores, Feira da Agricultura Familiar começa nesta quinta (18) em Crateús

Com trajetória de mais de duas décadas, a Feira da Agricultura Familiar e Economia Popular Solidária dos territórios de Inhamuns e Crateús já está consolidada no calendário de eventos no estado. A 21ª edição da feira começa nesta quinta-feira (18), e segue até sexta-feira (19), com a presença de mais de 400 feirantes, vindos de 40 municípios brasileiros e cinco estados.

A feira será realizada na Praça dos Pirulitos, em Crateús. O objetivo da iniciativa é fortalecer as redes de cooperação, realizar formações e apresentar todas as potencialidades do semiárido.

Entre os itens disponíveis na feira, estão produtos de artesanato, agricultura, crochê, entre outros. Além das vendas, o evento também realizará uma série de atividades formativas, como oficinas sobre apicultura agroecológica, protagonismo feminino e enfrentamento da crise climática.

"Ela se mantém porque é construída a muitas mãos", destaca Adriano Leitão, coordenador executivo da Cáritas de Crateús. O gestor ressalva que o evento é a culminância dos processos que acontecem anualmente nos municípios que participam da iniciativa.

Evento para todos os públicos

A diversidade também é marca da Feira, que conta com a presença de povos indígenas, quilombolas, de terreiro e pescadores.

Legenda: Os visitantes podem conhecer uma variedade de tipos de artesanato. Foto: divulgação

Além da presença de feirantes de cinco estados, a 21ª edição da feira reúne representantes de todo o Semiárido brasileiro, abrangendo os nove estados do Nordeste e a porção semiárida de Minas Gerais.

O encontro promoverá debates sobre políticas públicas voltadas para região semiárida, como forma de fortalecer a articulação regional em defesa da agricultura familiar.

A feira conta com patrocínio do Governo Federal, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal.

Serviço

21ª Feira da Agricultura Familiar e Economia Popular Solidária dos Territórios de Inhamuns e Crateús

Data: 18 e 19 de junho

Local: Praça dos Pirulitos - Crateús