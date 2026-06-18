Com 400 expositores, Feira da Agricultura Familiar começa nesta quinta (18) em Crateús
Em sua 21ª edição, a iniciativa contempla mais de 40 municípios e cinco estados
Com trajetória de mais de duas décadas, a Feira da Agricultura Familiar e Economia Popular Solidária dos territórios de Inhamuns e Crateús já está consolidada no calendário de eventos no estado. A 21ª edição da feira começa nesta quinta-feira (18), e segue até sexta-feira (19), com a presença de mais de 400 feirantes, vindos de 40 municípios brasileiros e cinco estados.
A feira será realizada na Praça dos Pirulitos, em Crateús. O objetivo da iniciativa é fortalecer as redes de cooperação, realizar formações e apresentar todas as potencialidades do semiárido.
Entre os itens disponíveis na feira, estão produtos de artesanato, agricultura, crochê, entre outros. Além das vendas, o evento também realizará uma série de atividades formativas, como oficinas sobre apicultura agroecológica, protagonismo feminino e enfrentamento da crise climática.
"Ela se mantém porque é construída a muitas mãos", destaca Adriano Leitão, coordenador executivo da Cáritas de Crateús. O gestor ressalva que o evento é a culminância dos processos que acontecem anualmente nos municípios que participam da iniciativa.
Evento para todos os públicos
A diversidade também é marca da Feira, que conta com a presença de povos indígenas, quilombolas, de terreiro e pescadores.
Além da presença de feirantes de cinco estados, a 21ª edição da feira reúne representantes de todo o Semiárido brasileiro, abrangendo os nove estados do Nordeste e a porção semiárida de Minas Gerais.
O encontro promoverá debates sobre políticas públicas voltadas para região semiárida, como forma de fortalecer a articulação regional em defesa da agricultura familiar.
A feira conta com patrocínio do Governo Federal, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal.
Serviço
21ª Feira da Agricultura Familiar e Economia Popular Solidária dos Territórios de Inhamuns e Crateús
Data: 18 e 19 de junho
Local: Praça dos Pirulitos - Crateús