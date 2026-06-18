Terra Brasilis lança novo complexo urbanístico com VGV de R$ 500 milhões em Maracanaú

A cidade de Maracanaú irá receber um dos maiores investimentos privados do mercado imobiliário cearense. No próximo dia 27 de junho, no North Shopping Maracanaú, a Terra Brasilis Urbanismo realizará o lançamento do Vivenza, novo complexo urbanístico da região.

Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em mais de R$ 500 milhões, o projeto será implantado em um terreno de mais de 100 hectares. O lançamento contará com condições especiais, como parcelamento em 72 vezes direto com a construtora.

O lançamento do Vivenza marca o primeiro passo em um projeto que incluirá empreendimentos residenciais e comerciais integrados. A expectativa é que o complexo ultrapasse 1.600 unidades habitacionais, contribuindo para atrair novos serviços, comércios e equipamentos urbanos para a região.

Na fase inicial, o Vivenza deve movimentar cerca de R$ 110 milhões em vendas, com lotes residenciais entre 190 m² e 220 m² voltados para consumidores que buscam moradia com maior padrão de conforto e áreas de lazer. O prazo para conclusão do Vivenza é de 36 meses a partir do início das obras.

“Elevar o padrão de moradia é um desejo presente na vida de muitos brasileiros, especialmente daqueles que hoje residem em apartamentos cada vez mais compactos, com espaços limitados para convivência, lazer e contato com a natureza. Os empreendimentos da Terra Brasilis nascem justamente para atender a essa aspiração”, destaca Thiago Prado, gerente comercial da Terra Brasilis Urbanismo.

Natureza e lazer são destaques do empreendimento

O projeto foi inspirado na vegetação local, na presença da água e na jaçanã, ave que serviu de referência para parte da identidade visual e arquitetônica do empreendimento. Espelhos d'água, áreas de convivência e o clube central fazem parte da proposta urbanística.

Legenda: O projeto arquitetônico do espaço valoriza a natureza. Foto: divulgação

Entre os destaques está uma piscina com aproximadamente 700 m². O espaço reúne raia semiolímpica, lounges, day beds, área infantil com aquaplay e desenho autoral integrado ao paisagismo.

O empreendimento também contará com ampla área esportiva, quadras, playgrounds, trilhas, espaços de convivência, academia, salão de festas, quadra de tênis e estrutura de car wash para moradores.

Desenvolvimento de Maracanaú

Além da oferta habitacional, o empreendimento tem como principal proposta estimular o crescimento planejado de Maracanaú. A estratégia da Terra Brasilis é consolidar uma nova centralidade urbana, reunindo áreas residenciais, comerciais e espaços de convivência em um único complexo.

Legenda: Espaços de convivência e prática esportiva estão presentes no empreendimento. Foto: divulgação

O terreno onde será construído o empreendimento foi cedido pela família Targino para a incorporadora. “É uma honra para a Terra Brasilis consolidar mais uma parceria com a família Targino, que possui uma trajetória sólida e histórica no empreendedorismo cearense. Este projeto nasce com o propósito de transformar a forma como a região se desenvolve, criando uma nova centralidade urbana planejada, sustentável e conectada com as necessidades da população”, afirma Breno Tavares, CEO da Terra Brasilis.

Thiago Prado também reforça a localização do município como um dos destaques positivos. “Sua privilegiada malha viária proporciona deslocamentos rápidos e seguros, favorecendo o acesso aos principais polos de trabalho, comércio, serviços e lazer da região. Nesse contexto, morar em um empreendimento planejado, localizado em uma área com excelente conectividade e infraestrutura consolidada, representa um diferencial cada vez mais valioso.”

Serviço

Lançamento Viveza pela Terra Brasilis Urbanismo

Data: 27 de junho.

Local: North Shopping Maracanaú.

Instagram - @oficial.terrabrasilis