Duas apostas do Ceará acertaram a quina da Mega-Sena; veja cidades e valores

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Duas apostas do Ceará acertaram cinco das seis dezenas do concurso 3021 da Mega-Sena, neste sábado (20), e levaram o prêmio de R$ 30.910 cada um.

O maior prêmio ficou com uma aposta no Rio de Janeiro, que conquistou R$ 39 milhões após acertar as seis dezenas sorteadas. Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 3,5 milhões.

Os dois ganhadores da quina da Mega-Sena no Ceará foram de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, e no Iguatu, no Centro-Sul do estado. As duas fizeram uma aposta simples.

Além deles, outras 83 apostas do Ceará ganharam premiações na Mega, com prêmios variando de R$ 840 a R$ 8,4 mil.

Veja as dezenas sorteadas no concurso 3021 da Mega-Sena

16 - 19 - 22 - 24 - 46 - 58

Veja o resultado do concurso 3021

6 acertos: 1 aposta ganhadora, ganhou R$ 39.427.096,38;

5 acertos: 65 apostas ganhadoras ganharam R$ 30.910,50, cada;

4 acertos: 3.942 apostas ganhadoras ganharam, pelo menos, R$ 840,14, cada.

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