Neymar está fora do álbum da Copa do Mundo; veja figurinhas do Brasil

A empresa Panini confirmou a ausência do astro no produto comercializado

Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 13:17)
Legenda: A presença de Neymar na Copa do Mundo é uma dúvida para a torcida
Foto: divulgação / Santos

O atacante Neymar está fora do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. A informação foi confirmada pela empresa italiana Panini, responsável pela confecção do material. Sem indícios de convocação pelo treinador italiano Carlo Ancelotti, a decisão foi pela ausência da figurinha do jogador do Santos.

A Seleção Brasileira conta com 18 nomes no produto. No Mundial, no entanto, o Brasil terá 26 atletas, que serão anunciados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já no dia 18 de maio.

Até o momento, Neymar nunca foi chamado por Ancelotti. Apesar disso, a presença do astro ainda é tida como dúvida por parte da torcida. Com 34 anos, participou das Copas de 2014, 2018 e 2022. Na relação com a amarelinha, o atleta é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols.

Assim, o desafio da Panini é projetar a convocação, mas o prazo para comercialização do álbum exige a definição com antecedência, o que gera riscos de nomes não convocados. Por exemplo, a empresa apostou no atacante Rodrygo, do Real Madrid, mas a peça se machucou e está descartada.

Seleção Brasileira no álbum da Copa do Mundo

  • Goleiros: Alisson e Bento 
  • Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley 
  • Meio-campistas: Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães 
  • Atacantes: Luiz Henrique, Vini Júnior, Rodrygo, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão
Assuntos Relacionados
Neymar em ação pela Seleção Brasileira

Jogada

Neymar está fora do álbum da Copa do Mundo; veja figurinhas do Brasil

A empresa Panini confirmou a ausência do astro no produto comercializado

Alexandre Mota Há 37 minutos
Richard em ação pelo Ceará

Jogada

Richard tem lesão confirmada e desfalca o Ceará por 45 dias; veja detalhes

O goleiro sentiu uma contusão na derrota para o Atlético-MG

Alexandre Mota Há 1 hora
bola

Jogada

Copa 2026: Fifa anuncia show no intervalo da final e aposta em formato do Super Bowl

Mundial terá início no dia 13 de junho

Redação 25 de Abril de 2026
Floresta

Jogada

Botafogo-PB x Floresta na Série C: veja horário, onde assistir, palpite e prováveis escalações

Equipes duelam neste sábado, 25 de abril

Liuê Góis 25 de Abril de 2026
Palace

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 25 de abril de 2026

Liuê Góis 25 de Abril de 2026
Movimento Verde e Amarelo

Jogada

Organizadas de Ceará e Fortaleza são convidadas para a Copa via Movimento Verde e Amarelo

Cearamor, Ceará Chopp, TUF e JGT receberam convites para integrar o MVA

Brenno Rebouças 24 de Abril de 2026