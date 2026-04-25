Neymar está fora do álbum da Copa do Mundo; veja figurinhas do Brasil
A empresa Panini confirmou a ausência do astro no produto comercializado
O atacante Neymar está fora do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. A informação foi confirmada pela empresa italiana Panini, responsável pela confecção do material. Sem indícios de convocação pelo treinador italiano Carlo Ancelotti, a decisão foi pela ausência da figurinha do jogador do Santos.
A Seleção Brasileira conta com 18 nomes no produto. No Mundial, no entanto, o Brasil terá 26 atletas, que serão anunciados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já no dia 18 de maio.
Até o momento, Neymar nunca foi chamado por Ancelotti. Apesar disso, a presença do astro ainda é tida como dúvida por parte da torcida. Com 34 anos, participou das Copas de 2014, 2018 e 2022. Na relação com a amarelinha, o atleta é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols.
Assim, o desafio da Panini é projetar a convocação, mas o prazo para comercialização do álbum exige a definição com antecedência, o que gera riscos de nomes não convocados. Por exemplo, a empresa apostou no atacante Rodrygo, do Real Madrid, mas a peça se machucou e está descartada.
Seleção Brasileira no álbum da Copa do Mundo
- Goleiros: Alisson e Bento
- Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley
- Meio-campistas: Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães
- Atacantes: Luiz Henrique, Vini Júnior, Rodrygo, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão