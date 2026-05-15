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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta (15)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 15 de maio de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:21)
Jogada
Legenda: De saída do Liverpool, o atacante Salah está nos úlltimos jogos pelo clube
Foto: Darren Staples / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (15) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA (15)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 15h | Al Taawoun x Al Riyadh | Canal GOAT

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Aston Villa x Liverpool | ESPN e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO

  • 21h | Flamengo x Fluminense | Sportv
 
 
 
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