Saídas no Fortaleza aumentam carência na lateral-esquerda; veja peças e alternativas

O empréstimo de Eros Mancuso ao Estudiantes aumenta a carência do Fortaleza em suas laterais. A posição, especialmente do lado esquerdo, tem sido alvo de preocupações por parte dos torcedores, diante da ausência de peças e da necessidade de improvisações.

Ao longo da temporada 2025, o Fortaleza teve quatro laterais-esquerdos no seu elenco: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Felipe Jonathan e Weverson Costa. Nenhum desses atletas será utilizado pelo Leão do Pici na temporada 2026.

Bruno Pacheco rescindiu contrato com o Fortaleza e acertou sua transferência para a Chapecoense. Felipe Jonathan está emprestado ao Mirassol. Já Diogo Barbosa e Weverson Costa não fazem parte dos planos do técnico Carpini e serão negociados.

Legenda: Saídas no Fortaleza aumentam carência na lateral-esquerda Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC e Mateus Lotif / Fortaleza e Davi Rocha/SVM

Uma possível alternativa seria improvisar Mancuso na lateral-esquerda, função já desempenhada pelo jogador no Fortaleza. O jogador, no entanto, está sendo emprestado pelo Fortaleza ao Estudiantes, da Argentina. Menos uma opção para a esquerda.

A última alternativa foi justamente a utilizada na partida contra o Maracanã, pelo Campeonato Cearense. O meia-atacante Lucas Crispim foi o utilizado na lateral-esquerda, função que já havia desempenhado em sua primeira passagem no Pici.

Ao todo, o Fortaleza tem apenas um lateral (direito ou esquerdo) em todo o seu elenco: trata-se de Mailton, contratado para esta temporada. O jogador atua pelo lado direito e tem sido elogiado pelos torcedores pelas boas atuações neste início de temporada.

O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza já está no mercado de transferências em busca de novas contratações para as laterais, principalmente do lado esquerdo. Enquanto isso, negocia as saídas de Diogo Barbosa e Weverson, para baixar a folha salarial.