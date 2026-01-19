Presidente confirmou que Olímpia quer Bareiro, mas se assustou com pedido do Fortaleza: 'impossível'

O Olímpia sondou o atacante Bareiro, do Fortaleza, mas os valores pedidos pelo clube cearense assustaram o clube paraguaio. O presidente do Decano, Rodrigo Nogues em contato com o Diário do Nordeste, afirmou que o Tricolor de Aço pediu US$ 3 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador.

"Não tem nada demais. Fortaleza nos pediu um valor impossível para nós. 3 milhões por 50%.", disse Nogues.

Bareiro valoriza o Fortaleza

Em entrevista à Deporte Total, do Paraguai, Bareiro afirmou que o Fortaleza fez um esforço para contratá-lo e que se sente importante no clube.

"Hoje estou no Fortaleza, um clube que me ama e me valoriza muito, eles estão mantendo meu contrato, terminei o ano com a redenção dos gols. Eles dispensaram os outros nove jogadores que tinham no Fortaleza para me contratar, e isso me fez sentir importante, então é difícil para qualquer outro clube me contratar. Eu também disse que qualquer oferta que chegar ao Fortaleza e os convencer, temos que discutir. Tudo pode acontecer até o último dia da janela de transferências.", explicou.

Ele afirmou também que a situação para tirá-lo do Fortaleza é complexa.

“Tive contato com o presidente Coto Nogués e outros diretores do Olimpia. Em algum momento quero retornar ao futebol paraguaio, mas não estou conduzindo as negociações. Há interesse por parte do Fortaleza, que desde o início me disse que me quer. É uma situação complexa”, disse.

Paraguaio, Bareiro quer jogar a Copa

Bareiro é paraguaio e jogou as categorias de base pelo Olímpia. Ele espera um dia voltar ao futebol de seu país, mas o objetivo imediato é jogar a Copa do Mundo de 2026, jogando no Fortaleza ou em outro clube.

"O Paraguai é minha casa, onde fica minha residência, o Olimpia é onde joguei nas categorias de base, um clube que amo muito. Seja agora ou depois, será um momento que me marcará muito, disso tenho plena consciência. Não quero me precipitar, aconteça o que acontecer, porque sei que as coisas não são fáceis e preciso estar atento ao que pode acontecer.", disse ele.

"Meu maior sonho para 2026 é vestir a camisa da seleção e sonhar com uma convocação para a Copa do Mundo. Seria maravilhoso para a minha carreira no futebol. Vou buscar isso no Fortaleza ou em qualquer outro clube.", finalizou.