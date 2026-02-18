Com negociação por Bareiro travada, Boca tenta atacante do Estudiantes

Com a recusa do Fortaleza quanto a primeiro proposta do Boca Juniors por Bareiro, o time Xeneize mira outro centroavante no mercado da bola. Segundo o diário Olé, Edwuin Cetré é a bola da vez para o time argentino.

O jogador colombiano pertence ao Estudiantes e já havia sido procurado antes mesmo do Boca tentar a contratação de Bareiro, mas sem avanço. Com a situação com o atacante do Fortaleza travada, houve nova investida dos xeneizes pelo colombiano.

O Boca Juniors quer um empréstimo de Cetré com opção de compra por 4,5 milhões de dólares, mas o Estduaiantes prioriza a venda do atleta. Se a negociação andar desta vez, Bareiro deve sair da pauta do clube Azul y Oro.

Para o Fortaleza, o Boca ofereceu 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) pela aquisição de Bareiro, mas o Leão fez contraproposta de 4 milhões de dólares (aproximadamente 20,8 milhões) para fechar o acordo.

Como os direitos econômicos do centroavante de 29 anos são divididos com o River Plate, sendo 50% para cada, o time cearense embolsaria metade do valor do negócio.

Internamente, o foco da gestão tricolor é receber um montante próximo do que gastou para contar com o jogador em 2025, quando o comprou por US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,8 milhões na época) do próprio River Plate