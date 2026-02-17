Thiago Carpini comenta entraves para estreia de Lucas Braga pelo Fortaleza

O Fortaleza terá o segundo dia de treinamentos nesta terça (17), no Pici. O grupo teve apenas um dia de folga, já que se reapresentou na segunda-feira. Enquanto isso, o torcedor segue na expectativa para ver a estreia do atacante Lucas Braga. O técnico Thiago Carpini comentou sobre os entraves para ter o jogador à disposição.

"Não sei ao certo quais foram os detalhes que travaram um pouco (o processo). O tempo ficou curto pelas negociações, a dificuldade... Houve todo o cuidado e a cautela do Departamento de Futebol. Para o Cearense não, mas a gente espera contar com o atleta para a sequência da temporada. São trâmites burocráticos, e não sei falar exatamente por que não teve tempo hábil até sexta-feira", afirmou o técnico em coletiva de imprensa após o primeiro confronto diante do Ferroviário.

O prazo para inscrição no Campeonato Cearense terminou na última sexta-feira (13). Com problema nos documentos, não houve tempo hábil para registrar o atleta, que segue treinando no clube, na competição.

Lucas Braga chegou por empréstimo junto ao Vitória até o fim de 2026. O jogador já trabalhou com o novo técnico do Leão do Pici. Em 2025, o atacante fez 35 jogos pelo Vitória e marcou 2 gols.

Semana cheia

O Tricolor ainda terá mais três dias de atividades até a partida decisiva contra o Ferroviário. Todas no período da tarde. O Leão superou o adversário por 2 a 0 no primeiro confronto da semifinal do Campeonato Cearense. Com isso, tem boa vantagem no jogo decisivo.

O Fortaleza volta a campo no sábado (21), quando enfrenta novamente o Tubarão da Barra. O duelo será às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.