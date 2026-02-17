Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Thiago Carpini comenta entraves para estreia de Lucas Braga pelo Fortaleza

Jogador treina normalmente no Pici

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Lucas Braga, novo reforço do Fortaleza.
Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Fortaleza terá o segundo dia de treinamentos nesta terça (17), no Pici. O grupo teve apenas um dia de folga, já que se reapresentou na segunda-feira. Enquanto isso, o torcedor segue na expectativa para ver a estreia do atacante Lucas Braga. O técnico Thiago Carpini comentou sobre os entraves para ter o jogador à disposição.

"Não sei ao certo quais foram os detalhes que travaram um pouco (o processo). O tempo ficou curto pelas negociações, a dificuldade... Houve todo o cuidado e a cautela do Departamento de Futebol. Para o Cearense não, mas a gente espera contar com o atleta para a sequência da temporada. São trâmites burocráticos, e não sei falar exatamente por que não teve tempo hábil até sexta-feira", afirmou o técnico em coletiva de imprensa após o primeiro confronto diante do Ferroviário.

O prazo para inscrição no Campeonato Cearense terminou na última sexta-feira (13). Com problema nos documentos, não houve tempo hábil para registrar o atleta, que segue treinando no clube, na competição.

Lucas Braga chegou por empréstimo junto ao Vitória até o fim de 2026. O jogador já trabalhou com o novo técnico do Leão do Pici. Em 2025, o atacante fez 35 jogos pelo Vitória e marcou 2 gols. 

Semana cheia

O Tricolor ainda terá mais três dias de atividades até a partida decisiva contra o Ferroviário. Todas no período da tarde. O Leão superou o adversário por 2 a 0 no primeiro confronto da semifinal do Campeonato Cearense. Com isso, tem boa vantagem no jogo decisivo.

O Fortaleza volta a campo no sábado (21), quando enfrenta novamente o Tubarão da Barra. O duelo será às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real. 

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza, Ceará e Maracanã conhecem datas e horários na 2ª fase da Copa do Brasil

teaser image
Jogada

Fortaleza topa negociar Bareiro com o Boca Juniors, mas busca garantias financeiras

teaser image
Alexandre Mota

Rubén Lezcano longe do Fortaleza; Adam Bareiro próximo de saída

Assuntos Relacionados
torcedores

Jogada

Fortaleza x Ferroviário: check-in será nesta quarta; veja como garantir presença

Leão entra em campo para o jogo decisivo no sábado

Redação Há 44 minutos

Jogada

Thiago Carpini comenta entraves para estreia de Lucas Braga pelo Fortaleza

Jogador treina normalmente no Pici

Crisneive Silveira Há 1 hora
jogador

Jogada

Após vencer o Floresta, Ceará ganha folga e pode ter reforços para jogo decisivo

Equipes farão segunda partida da semifinal do Campeonato Cearense

Crisneive Silveira Há 2 horas
taça

Jogada

Ceará, Fortaleza e Maracanã conhecem datas e horários na 2ª fase da Copa do Brasil

Etapa terá início em 24 de fevereiro

Crisneive Silveira 17 de Fevereiro de 2026
Taça da Libertadores da América

Jogada

Quando começa a 2ª fase da Pré-Libertadores? Veja datas, horários e confrontos

Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros nesta etapa da competição

Crisneive Silveira 17 de Fevereiro de 2026
jogador

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (17)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026

Redação 17 de Fevereiro de 2026