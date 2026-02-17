Diário do Nordeste
Ceará, Fortaleza e Maracanã conhecem datas e horários na 2ª fase da Copa do Brasil

Etapa terá início em 24 de fevereiro

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 12:27)
Jogada
Legenda: Taça da Copa do Brasil.
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Vem aí mais uma fase da Copa do Brasil! A competição começa nesta terça-feira (17), mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da segunda etapa. O documento traz datas, horários e locais das partidas. Ceará, Fortaleza e Maracanã, assim como outras 71 equipes, vão começar nesta fase.

Os times que entram nesta etapa vão se juntar a outros 14 que avançarem da primeira. Esta fase terá início no dia 24 deste mês e vai até 5 de março. Vovô e Tricolor, que estão com um pé na final do Campeonato Cearense após superaram Floresta e Ferroviário nas semifinais, devem disputar os jogos antes da final do estadual.

O Fortaleza estreia na competição no dia 24 de fevereiro, uma terça-feira, quando enfrenta o vencedor de Maguary x Laguna. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Castelão.

Já o Ceará entra em campo dois dias depois, em 26 de fevereiro, uma quinta-feira, quando encara o vencedor de Araguaína x Primavera-SP. O duelo terá início às 20 horas, também na Arena.

Na sua segunda participação, o Maracanã vai jogar somente no dia 5 de março (quinta-feira), quando visita a Portuguesa-RJ. O duelo será às 19 horas, no Estádio Luso Brasileiro. 

O Tirol é o outro representante cearense. A equipe, que vai disputar a competição pela primeira vez, entra em campo nesta quarta-feira (18), a partir das 20h (de Brasília), quando visita o América de Propriá. O duelo será no Batistão, em Sergipe. Caso vença, a equipe avançará para a fase seguinte.

JOGOS DOS TIMES CEARENSES NA 2ª FASE:

  • 24/2 (terça): Fortaleza x Maguary ou Laguna - Arena Castelão
  • 26/2 (quinta): Ceará x Araguaína ou Primavera-SP - Arena Castelão
  • 05/3 (quinta): Portuguesa-RJ x Maracanã - Luso Brasileiro

