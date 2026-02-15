Rubén Lezcano longe do Fortaleza; Adam Bareiro próximo de saída

O meia paraguaio Rubén Lezcano ficou mais distante do Fortaleza. O atleta de 22 anos está no radar do clube, que abriu negociações com o Fluminense para um eventual empréstimo, até avançou nas tratativas, mas não concretizou o acordo diante das demais investidas do mercado, o que tornou a operação mais difícil.

Eleito o melhor meia-campo do Campeonato Paraguaio em 2024, o jogador foi comprado pelo time carioca no ano seguinte por US$ 5 milhões (cerca de R$ 26 milhões na época) junto ao Libertad-PAR. Em solo brasileiro, teve pouco espaço e atuou em 13 jogos, com um gol, entrando então no rol de negociáveis.

Assim, com contrato até 2029, o staff busca o melhor caminho para a sequência da carreira. Diversos times enviaram propostas, como o Olímpia-PAR e o Cerro Porteño-PAR, e a decisão deve ser tomada nos próximos dias.

Em tempo: o clube não oficializou a contratação. Os reforços anunciados na última semana foram lateral-esquerdo Gabriel Fuentes (ex-Fluminense), meia Rodriguinho (ex-Cruzeiro); além dos atacantes Luiz Fernando (ex-Athletico-PR) e GB (ex-Vasco). Todos foram oficializados e regularizados até sexta-feira (13), quando se encerraram as inscrições do Campeonato Cearense.

Das peças acertadas, a única que falta o trâmite oficial é o atacante Lucas Braga, do Vitória-BA. O jogador de 29 anos está na capital cearense há uma semana, mas ainda resolve pendências com a documentação que impediram a transferência. O objetivo do clube tricolor é fechar um empréstimo.

Adam Bareiro de saída?

O centroavante paraguaio Adam Bareiro recebeu uma proposta de compra do Boca Juniors-ARG de aproximadamente US$ 3 milhões (cerca de R$ 15,6 milhões). Apesar da liderança técnica e de artilharia do time no ano, com quatro gols, o atleta deve deixar o Pici com a transferência definitiva.

O cenário ainda é circunstância dos problemas financeiros de 2025, que cresceram no rebaixamento. Mesmo com todo o esforço da atual gestão e do departamento de futebol tricolor para enxugar a folha salarial e montar o grupo competitivo, situações de vendas de ativos são necessárias para não inviabilizar economicamente o clube e corresponder também com o orçamento proposto, que estabelece uma meta nesse tipo de receita.

Por isso, as partes conversam sobre a situação. Em caso de avanço nas tratativas, a tendência é a conclusão do Estadual sem o paraguaio, com o clube intensificando a procura por um novo camisa 9. O elenco atual tem Kayke e GB (recém-chegado). E Luiz Fernando também exerce a função.