Gabriel Fuentes celebra chegada ao Fortaleza: 'Deixar o clube no alto'
Jogador de 29 anos poderá estrear já no Campeonato Cearense
É quase Carnaval, mas o Fortaleza continua a trabalhar para trazer reforços. Agora, foi a vez do colombiano Gabriel Fuentes. Anunciado pelo clube nesta sexta-feira (13), o lateral-esquerdo poderá estrear ainda no Campeonato Cearense. O jogadoar comemorou o acerto.
"Feliz de poder estar aqui neste grande clube, contribuir o meu melhor neste grande projeto que é o Fortaleza, que eu conheço e aprendi sobre ele nos últimos anos. Venho para entregar o meu amor por esta camisa, sempre estar com energia para este tipo de projeto. Também o objetivo é deixar o Fortaleza no alto, que é onde o clube merece", afirmou o jogador ao site do clube.
O defensor chega por empréstimo junto ao Fluminense até o fim de 2026. Ao final deste prazo, o Tricolor tem a opção de compra. Formado nas categorias de base do time carioca, o jogador tem passagens por Junior Barranquilla, onde se destacou, e também esteve no Real Zaragoza (ESP).
Ele conquistou duas Ligas Colombianas Finalización, uma Liga Colombiana Apertura e o bicampeonato da Supercopa da Colômbia.
O Fortaleza volta a campo neste sábado (14), quando enfrenta o Ferroviário no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O duelo terá início às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.
FICHA TÉCNICA
Nome: Gabriel Rafael Fuentes Gómez - Gabriel Fuentes
Data de nascimento: 09/02/1997 - 29 anos
Naturalidade: Santa Marta-COL
Posição: Lateral-esquerdo
Clubes: Barranquilla FC-COL, Real Zaragoza-ESP, Junior Barranquilla-COL, Fluminense-RJ e Fortaleza.
