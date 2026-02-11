Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza contrata lateral-esquerdo Gabriel Fuentes para 2026

A expectativa é que o lateral esteja à disposição para o Campeonato Cearense

Escrito por
Fernanda Alves e Brenno Rebouças producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:20)
Jogada
Legenda: Gabriel Fuentes é o novo lateral-esquerdo do Fortaleza
Foto: Reprodução/Fluminense FC

O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes é mais uma contratação do Fortaleza para a temporada 2026. O atleta virá por empréstimo, até o fim do ano. A expectativa é que o lateral esteja à disposição para o Campeonato Cearense.

Fuentes chega para reforçar o sistema defensivo do Leão do Pici que não tinha atleta de origem na posição, com Thiago Carpini improvisando o meia Lucas Crispim de ala esquerdo.

O atleta tem 29 anos e é colombiano. No Fluminense desde 2024, foram 34 partidas e cinco assistências. Fuentes tinha negociações avançadas com o América-MEX, que declinou por questões salariais e o período de contrato, garantindo a permanência do jogador no Fluminense.

A informação inicial é youtuber Saulo Alves e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Assuntos Relacionados
Foto de Nuno Pereira, técnico do Ferroviário

Jogada

Técnico do Ferroviário garante postura ofensiva contra o Fortaleza: ‘Vamos jogar para ganhar’

Nuno Pereira revelou bastidores da preparação do Ferrão para enfrentar o Fortaleza

Daniel Farias Há 47 minutos
Gabriel Fuentes é o novo lateral-esquerdo do Fortaleza

Jogada

Fortaleza contrata lateral-esquerdo Gabriel Fuentes para 2026

A expectativa é que o lateral esteja à disposição para o Campeonato Cearense

Fernanda Alves e Brenno Rebouças Há 1 hora
montagem brigas de torcida, homens em confronto, correndo, via publica, fortaleza.

Jogada

Ministro cita facções em brigas entre organizadas e diz que caso é ‘muito complexo’

André Fufuca comentou sobre as brigas registradas entre organizadas de Ceará e Fortaleza

Daniel Farias Há 2 horas
Foto da Arena Castelão, palco da Copa do Mundo feminina de 2027

Jogada

Fortaleza será ‘uma das melhores sedes da Copa do Mundo’, diz ministro do Esporte

André Fufuca falou sobre preparação da capital cearense para receber o Mundial

Daniel Farias 11 de Fevereiro de 2026
Montagem com fotos das torcidas de Ceará e Fortaleza

Jogada

Organizadas de Ceará e Fortaleza são suspensas dos estádios após brigas antes do Clássico-Rei

Elas estão proibidas de frequentar estádios por um período de cinco jogos

Daniel Farias 11 de Fevereiro de 2026
Foto de Vasco x Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (11) pela Série A Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (11)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026

Ian Laurindo* 11 de Fevereiro de 2026