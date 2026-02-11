Fortaleza contrata lateral-esquerdo Gabriel Fuentes para 2026

O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes é mais uma contratação do Fortaleza para a temporada 2026. O atleta virá por empréstimo, até o fim do ano. A expectativa é que o lateral esteja à disposição para o Campeonato Cearense.

Fuentes chega para reforçar o sistema defensivo do Leão do Pici que não tinha atleta de origem na posição, com Thiago Carpini improvisando o meia Lucas Crispim de ala esquerdo.

O atleta tem 29 anos e é colombiano. No Fluminense desde 2024, foram 34 partidas e cinco assistências. Fuentes tinha negociações avançadas com o América-MEX, que declinou por questões salariais e o período de contrato, garantindo a permanência do jogador no Fluminense.

A informação inicial é youtuber Saulo Alves e confirmada pelo Diário do Nordeste.