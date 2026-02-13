Fortaleza acerta contratação de meia Rubén Lezcano, do Fluminense

O Fortaleza acertou a contratação do meia paraguaio Rubén Lezcano, do Fluminense. O atleta de 22 anos chega por empréstimo para disputa da Série B do Brasileiro de 2026. A informação foi divulgada pelo Canal do Saulo Alves e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Com passagem pelas categorias de base do Deportivo Capiatá-PAR, o atleta teve um grante destaque pelo Libertard-PAR, onde foi eleito o melhor do torneio nacional. Entre 2022 e 2025, conquistou três títulos do Campeonato Paraguaio, dois da Copa do Paraguai e um da Supercopa do Paraguai. Pela seleção do Paraguai, foi campeão do Pré-Olímpico da Venezuela em 2023, classificando o país para os Jogos de Paris 2024.

A chegada ao time carioca ocorreu em 2025. Na época, o clube desembolsou US$ 5 milhões (cerca de R$ 26,9 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos, com contrato firmado até 2029.

Sem espaço, acumulou apenas 13 partidas entre a última e a atual temporada, com apenas um gol. Assim, foi cedido para ganhar mais minutagem como o lateral-esquerdo colombiano Gabriel Fuentes, que também foi emprestado pelo Fluminense para o Fortaleza.