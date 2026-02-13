No Fortaleza, Luiz Fernando destaca versatilidade e cita disputa com Bareiro

O Fortaleza segue no ritmo: contrata, anuncia e apresenta. Do outro lado, o torcedor está na expectativa para ver os novos reforços em campo. Um deles é Luiz Fernando, atacante de 29 anos que foi apresentado pelo clube nesta sexta-feira (13), no Pici. O atacante falou sobre a disputa por posição com Adam Bareiro e destacou a versatilidade em campo.

“Comecei pelo lado esquerdo. Sempre gostei de jogar naquela posição. Com o tempo, fui jogando de 9 também. Sou um cara que gosta de pisar na área sempre, de finalizar, de marcar gol. Vou estar preparado para as três opções ali na frente. Pela esquerda, de 9 ou pela direita. Estarei à disposição para ajudar o professor, o Fortaleza e meus companheiros. Creio que vou estar apto já para começar jogando. Quero poder ajudar o Fortaleza da melhor maneira possível para alcançarmos nossos objetivos”, destacou o jogador em coletiva de imprensa.

O atleta assinou com o Tricolor do Pici em definitivo. O vínculo vai até o fim de 2027, com opção de renovação por mais um ano. O atacante, que pertence ao Athletico-PR, também passou por times como Atlético-GO, Botafogo e Grêmio. Experiente, Luiz Fernando fala sobre disputa da titularidade com Bareiro.

“Vi os jogos dele. Adam é um finalizador nato. Mas vou buscar meu espaço, procurar fazer meus gols. Sou um cara que, nos últimos anos, marquei bastante gol. Espero dar continuidade. Aqui é meu primeiro clube do Nordeste, estou muito feliz com a experiência de poder vir para cá. Ainda mais no Fortaleza, que tem uma torcida gigante”, finalizou.

O Fortaleza volta a campo neste sábado (14), quando enfrenta o Ferroviário no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O duelo terá início às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.