Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

No Fortaleza, Luiz Fernando destaca versatilidade e cita disputa com Bareiro

Jogador de 29 anos foi apresentado nesta sexta-feira (13)

Escrito por
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:30)
Jogada
Legenda: Luiz Fernando, novo jogador do Fortaleza.
Foto: Fernanda Alves/SVM

O Fortaleza segue no ritmo: contrata, anuncia e apresenta. Do outro lado, o torcedor está na expectativa para ver os novos reforços em campo. Um deles é Luiz Fernando, atacante de 29 anos que foi apresentado pelo clube nesta sexta-feira (13), no Pici. O atacante falou sobre a disputa por posição com Adam Bareiro e destacou a versatilidade em campo.

“Comecei pelo lado esquerdo. Sempre gostei de jogar naquela posição. Com o tempo, fui jogando de 9 também. Sou um cara que gosta de pisar na área sempre, de finalizar, de marcar gol. Vou estar preparado para as três opções ali na frente. Pela esquerda, de 9 ou pela direita. Estarei à disposição para ajudar o professor, o Fortaleza e meus companheiros. Creio que vou estar apto já para começar jogando. Quero poder ajudar o Fortaleza da melhor maneira possível para alcançarmos nossos objetivos”, destacou o jogador em coletiva de imprensa.

O atleta assinou com o Tricolor do Pici em definitivo. O vínculo vai até o fim de 2027, com opção de renovação por mais um ano. O atacante, que pertence ao Athletico-PR, também passou por times como Atlético-GO, Botafogo e Grêmio. Experiente, Luiz Fernando fala sobre disputa da titularidade com Bareiro.

“Vi os jogos dele. Adam é um finalizador nato. Mas vou buscar meu espaço, procurar fazer meus gols. Sou um cara que, nos últimos anos, marquei bastante gol. Espero dar continuidade. Aqui é meu primeiro clube do Nordeste, estou muito feliz com a experiência de poder vir para cá. Ainda mais no Fortaleza, que tem uma torcida gigante”, finalizou. 

O Fortaleza volta a campo neste sábado (14), quando enfrenta o Ferroviário no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O duelo terá início às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza anuncia contratação do atacante Luiz Fernando; veja detalhes

teaser image
Alexandre Mota

Fortaleza pode sofrer Transfer Ban por dívida com Palmeiras? Entenda

teaser image
Jogada

Palmeiras aciona Fortaleza na CBF por dívida milionária referente a transferência de Gustavo Mancha

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

No Fortaleza, Luiz Fernando destaca versatilidade e cita disputa com Bareiro

Jogador de 29 anos foi apresentado nesta sexta-feira (13)

Crisneive Silveira e Fernanda Alves Há 25 minutos
Foto de Wendel Silva é regularizado e pode estrear pelo Ceará

Jogada

Promessa gols, Wendel Silva é regularizado e pode estrear pelo Ceará

Atacante chega emprestado do futebol europeu e foi anunciado pelo Vovô

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Ceará anuncia contratação do zagueiro Luiz Otávio; veja detalhes

Zagueiro de 33 anos chega em definitivo no Vovô vindo do Mirassol

Daniel Farias 13 de Fevereiro de 2026

Jogada

Ceará acerta a contratação do lateral-esquerdo Sánchez, cria da base do Vovô

Jogador de 30 ano foi formado na base do Ceará e estava no Noroeste, de São Paulo

Brenno Rebouças e Daniel Farias 13 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos de Wendel Silva, reforço do Ceará, e Gabriel Fuentes, reforço do Fluminense

Jogada

Ceará e Fortaleza correm contra prazo para regularizar reforços no Cearense; veja nomes

Prazo encerra nesta sexta-feira (13) e times ainda têm jogadores não-regularizados

Daniel Farias 13 de Fevereiro de 2026
Foto de Luiz Otávio, zagueiro do Ceará

Jogada

Luiz Otávio fala sobre renovação com o Ceará: ‘todos sabem como eu me entrego’

Zagueiro de 37 anos renovou contrato com o Vovô até o fim da temporada 2026

Daniel Farias 13 de Fevereiro de 2026