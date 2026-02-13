Fortaleza anuncia contratação do centroavante GB; veja detalhes
Centroavante de 21 anos chega do Vasco por empréstimo com opção de compra
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:06)
O Fortaleza anunciou oficialmente a contratação do centroavante GB. O jogador de 21 anos, que pertence ao Vasco, assinou com o Leão do Pici um contrato de empréstimo até o fim da temporada 2026, com opção de compra ao fim deste período.
Pelo clube carioca, o atacante disputou 27 jogos e marcou três gols. Com um 1,90 de altura, o jovem jogador vai disputar posição com os também centroavantes Bareiro e Kayke, este último emprestado ao Leão pelo Botafogo até junho de 2026.
Quando recebi a proposta senti que era uma oportunidade muito grande na minha carreira. Minha mãe é daqui, então ela já tá em casa, fico muito feliz com isso. Vou dar meu melhor e ajudar o Leão a conquistar seus objetivos na temporada, principalmente, em voltar a Série A.
FICHA TÉCNICA | GB
- Nome: Gabriel Souza da Silva - GB
- Data de nascimento: 05/01/2005 - 21 anos
- Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
- Altura: 1,90m
- Posição: Atacante
- Clubes: Vasco-RJ e Fortaleza.
