Fortaleza anuncia contratação do centroavante GB; veja detalhes

O Fortaleza anunciou oficialmente a contratação do centroavante GB. O jogador de 21 anos, que pertence ao Vasco, assinou com o Leão do Pici um contrato de empréstimo até o fim da temporada 2026, com opção de compra ao fim deste período.

Pelo clube carioca, o atacante disputou 27 jogos e marcou três gols. Com um 1,90 de altura, o jovem jogador vai disputar posição com os também centroavantes Bareiro e Kayke, este último emprestado ao Leão pelo Botafogo até junho de 2026.

Quando recebi a proposta senti que era uma oportunidade muito grande na minha carreira. Minha mãe é daqui, então ela já tá em casa, fico muito feliz com isso. Vou dar meu melhor e ajudar o Leão a conquistar seus objetivos na temporada, principalmente, em voltar a Série A. GB Reforço do Fortaleza

FICHA TÉCNICA | GB