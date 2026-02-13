Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza anuncia contratação do centroavante GB; veja detalhes

Centroavante de 21 anos chega do Vasco por empréstimo com opção de compra

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:06)
Jogada
Legenda: Fortaleza anuncia contratação do centroavante GB
Foto: Reprodução/Fortaleza

O Fortaleza anunciou oficialmente a contratação do centroavante GB. O jogador de 21 anos, que pertence ao Vasco, assinou com o Leão do Pici um contrato de empréstimo até o fim da temporada 2026, com opção de compra ao fim deste período.

Pelo clube carioca, o atacante disputou 27 jogos e marcou três gols. Com um 1,90 de altura, o jovem jogador vai disputar posição com os também centroavantes Bareiro e Kayke, este último emprestado ao Leão pelo Botafogo até junho de 2026.

Quando recebi a proposta senti que era uma oportunidade muito grande na minha carreira. Minha mãe é daqui, então ela já tá em casa, fico muito feliz com isso. Vou dar meu melhor e ajudar o Leão a conquistar seus objetivos na temporada, principalmente, em voltar a Série A.
GB
Reforço do Fortaleza

FICHA TÉCNICA | GB

  • Nome: Gabriel Souza da Silva - GB
  • Data de nascimento: 05/01/2005 - 21 anos
  • Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
  • Altura: 1,90m
  • Posição: Atacante
  • Clubes: Vasco-RJ e Fortaleza.
Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

Chris Paul se despede da NBA e anuncia aposentadoria aos 40 anos

Jogador atuou no esporte por 21 anos

Redação Há 10 minutos
Atleta em ação pelo vôlei feminino do Ceará

Jogada

Ceará encerra atividades do vôlei feminino e do futsal

Decisão é motivada para queda financeira com o rebaixamento à Série B

Redação Há 20 minutos
Fortaleza anuncia contratação do centroavante GB

Jogada

Fortaleza anuncia contratação do centroavante GB; veja detalhes

Centroavante de 21 anos chega do Vasco por empréstimo com opção de compra

Daniel Farias Há 35 minutos
jogador

Jogada

No Fortaleza, Luiz Fernando destaca versatilidade e cita disputa com Bareiro

Jogador de 29 anos foi apresentado nesta sexta-feira (13)

Crisneive Silveira e Fernanda Alves Há 1 hora
Foto de Wendel Silva é regularizado e pode estrear pelo Ceará

Jogada

Promessa de gols, Wendel Silva é regularizado e pode estrear pelo Ceará

Atacante chega emprestado do futebol europeu e foi anunciado pelo Vovô

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Ceará anuncia contratação do zagueiro Luiz Otávio; veja detalhes

Zagueiro de 33 anos chega em definitivo no Vovô vindo do Mirassol

Daniel Farias 13 de Fevereiro de 2026