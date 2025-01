Acordo entre Fortaleza e nova patrocinadora envolve bônus por conquistas esportivas e consumo dos torcedores em apostas

O Fortaleza apresentou o novo patrocinador master oficialmente nesta sexta-feira (31). O CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, além de representantes da Cassino, ressaltaram a importância da parceria que pode chegar a R$ 60 milhões de reais em dois anos. Contratação de jogadores, possível compra da SAF, extensão da parceria e outros temas foram tratados. Confira alguns pontos.

O montante será de 30 milhões de reais anuais, sendo que R$ 3 milhões virão de metas. “São metas esportivas e metas do nosso torcedor consumindo o produto da Cassino”, explica Paz.

Como a parceria impacta o Fortaleza?

“Para nós, o patrocínio master é uma fonte de receita para o clube. Buscamos a melhor alternativa possível, não só pela questão de tempo de contrato, de variáveis. Mas buscamos saber quem é a empresa que está se associando ao Fortaleza. Tivemos cuidado nisso. Temos uma responsabilidade com a camisa. Foi uma escolha de mão dupla. Atenderam os nossos anseios e perspectivas financeiras. Futebol não se faz com poesia, se faz com dinheiro. Os objetivos do Fortaleza passam por essa parceria”, afirmou o CEO do Fortaleza.

Por qual motivo foi atrativo para a Cassino?

“Escolhemos o Fortaleza com muito carinho. Acreditamos na missão e nos valores do clube. Um fator muito importante foi a torcida. A Cassino hoje está escrevendo a história dela. E queríamos que fosse com o Fortaleza. Fizemos esse trabalho de forma muito meticulosa. Não é só um investimento. É um compromisso com o clube”, pontuou André Viana, CEO da Cassino.

Legenda: O Fortaleza anunciou e divulgou seu novo patrocínio na camisa, o maior da história do clube Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

A Cassino vai contratar jogadores?

“No momento não temos nada em negociação, mas isso pode ser levado em pauta futuramente e estamos à disposição do clube”, afirmou Viana.

“Queremos abraçar o Fortaleza. Não tem nada contratual sobre isso, mas é de extremo interesse nosso abraçar os propósitos do clube”, completou José Victor Valadares, diretor da Ana Gaming, empresa que gere a nova patrocinadora master do Leão.

A possível compra da SAF do Fortaleza pela empresa foi questionada. No entanto, legalmente, foi ressaltado que sócios de casas de apostas esportivas não podem ser proprietários de clubes de futebol.

Ampliação da parceria

“A preferência de continuidade é toda deles. Isso gera fidelização da marca. Existem sim outras possibilidades. Isso contempla o futebol masculino profissional, várias ativações, o basquete já está incluído. À medida do que as coisas vão acontecendo, podem entrar outros apoios. Quanto mais houver esse abraço, é saudável. O atual parceiro sempre vai ter prioridade pra tudo”, ressaltou Paz.

“Nunca pensamos em uma parceria de curto prazo. Sempre pensamos bastante. Tenho certeza de que escolhemos o Fortaleza para a gente caminhar juntos por um longo prazo”, reforçou André Viana.