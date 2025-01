O que esperar do Fortaleza para temporada de 2025? | Jogada do Leão #01

Com cinco competições pela frente em 2025, o Fortaleza tem foco principal na Série A, mas antes disso, os desafios são pelo Campeonato Cearense e pela Copa do Nordeste. Com seis reforços e a base da última temporada mantida, o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda aumenta o nível do elenco. A questão é: os movimentos são suficientes para tudo que o clube almeja no novo ano?

O primeiro episódio do Jogada do Leão, que tem apresentação de Fernanda Alves, conta com as participações de Daniel Farias e João Bandeira.

