Vojvoda avalia vitória do Fortaleza e projeta duelo contra o Floresta: 'Adversário difícil também'

O Fortaleza venceu o Maracanã por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (30) e segue líder do Grupo B do Campeonato Cearense. Marinho marcou o gol da vitória tricolor no Estádio Presidente Vargas. O técnico Juan Pablo Vojvoda destaca a qualidade do adversário e projeta duelo contra o Floresta. Caso vença o Lobo, o Tricolor pode garantir o Leão na semifinal de forma antecipada.

“Acho que fizemos uma boa partida, contra um adversário físico, bem organizado. Criamos chances de gol, eles tiveram uma muito clara no segundo tempo, mas fico com coisas por melhorar e com muitas coisas que o time fez bem. Foi um adversário que complicou em determinados momentos, na nossa parte ofensiva. Tínhamos que mover a bola, circular com velocidade... Corrigimos no intervalo, os jogadores compreenderam isso. Acho que criamos as chances para merecer esta vitória”, avalia o treinador.

O Leão do Pici enfrenta o Lobo da Vila neste sábado (1), também no PV. Se vencer o duelo, avança de forma antecipada para a semifinal do Manjadinho. Vojvoda explicou que já tem algumas informações sobre o adversário, mas reforça.

“É um jogo de características similares como o de hoje, e hoje foi um jogo complicado. E mais complicado porque na mente, principalmente do torcedor, o Fortaleza fez sete gols numa rodada, e esperamos que continue com essa sequência. Mas era um adversário totalmente diferente. Acho que o adversário de agora é organizado, como clube também, a motivação aumenta jogando com times como Fortaleza. Vai ser um adversário difícil também”, avaliou.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: