Foi difícil para o Leão

Vá lá que o Fortaleza "alugou" metade do campo para enfrentar o Maracanã.

Só que Júnior Cearense fechou a casa do seu time e passou a tranca.

Na selva de pernas da defensiva do Maracanã, perderam-se Pikachu, Calebe e Kayzer.

Quem ainda arriscou um pouco na individualidade foi Breno Lopes.

Quem veio de trás na busca de tramas, também, não encontrou iluminação nas vias de acesso do Maracanã.

O goleiro Rayr, do time de Maracanaú, nem sujou o material de jogo.

Com um minuto do segundo tempo, o atacante Vinícius Canindé, do Maracanã, perdeu, até ali, a única chance real de gol da partida.

Por esse pecado mortal, o "Maraca" foi punido com o inferno da derrota. Marinho, que havia entrado no lugar de Pikachu, fez o único gol do jogo aos 20 minutos.

O domínio absoluto do Fortaleza ainda propiciou duas chances de gol, com Calebe e Borrero.

E só ficou nisso, mesmo. O Maracanã não foi nenhum Cariri para o tricolor.