Fortaleza x Maracanã: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Encerrando a 3ª rodada do Campeonato Cearense, o Fortaleza vai enfrentar o Maracanã no Estádio Presidente Vargas, às 20h30. O Leão do Pici quer manter a invencibilidade na competição. Na última partida, meteu uma goleada de 7 a 0 contra o Cariri, na partida válida pela 1ª rodada do campeonato, que aconteceu apenas na segunda-feira (27), devido ao adiamento durante a pré-temporada tricolor nos Estados Unidos. Atualmente, o Fortaleza é o líder do grupo B, com seis pontos.

O Maracanã quer conquistar a segunda vitória no Manjadinho. A equipe empatou o último jogo contra o Tirol por 1 a 1. Na estreia do campeonato, venceu o Iguatu fora de casa por 1 a 0. Com esses resultados, a equipe da cidade de Maracanaú está na terceira colocação do grupo A com quatro pontos.

As equipes só se enfrentaram duas vezes, com uma vitória do Fortaleza e um empate.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste fará a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo GE.globo/ce, Goat, TVC YouTube e FCF TV Internacional.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Tricolor de Aço está embalado após uma goleada contra o Cariri por 7 a 0. Desde que estreou na temporada, o Fortaleza segue sem derrotas, apostando nas novas contratações e nos atletas que subiram da base para o profissional.

Ainda são dúvidas os atletas Matheus Rossetto e Kuscevic à disposição, que estão no departamento médico. Rossetto teve um desconforto muscular na panturrilha direita e Kuscevic sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. A última informação divulgada pela assessoria de imprensa do clube foi que ambos estavam em transição para preparação física.

Juan Pablo Vojvoda deve apostar mais uma vez num rodízio dos atletas, visando as próximas partidas que o grupo terá pela frente.

COMO CHEGA O MARACANÃ

O Maracanã empatou com o Iguatu fora de casa no último domingo (26). O grupo mantém o foco, com expectativas positivas, cientes de que estão atingindo as expectativas planejadas para a temporada.

Como ausência, o meia Patuta, que se lesionou na pré-temporada após quebrar o dedo do pé. Ele deve realizar exames para confirmar se foi curado. Os atletas escalados devem ser a mesma base que atuou contra o Tirol.

Os destaques do elenco são Vinícius Canindé, Luís Soares e Testinha.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza:

João Ricardo; Tinga, Cardona, Titi, Diogo Barbosa; Martínez, Lucas Sasha e Calebe; Yago Pikachu, Breno Lopes e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Maracanã:

Rayr; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo, Leandro Cerqueira; Michel Pires, Wilker, Vinícius Canindé; Testinha, Luís Soares e Matheus Taumaturgo. Técnico: Júnior Cearense.

FORTALEZA X MARACANÃ | FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada do Campeonato Cearense

Local: Estádio Presidente Vargas (PV)

Data: 30/01/2025 (quinta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Luciano Miranda

Assistentes: Cleberson Leite e Anderson Rodrigues