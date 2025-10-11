Caxias x Floresta vale acesso para a Série B: veja horário, onde assistir e escalações
O Verdão joga em Caxias do Sul
Onde Assistir
DAZN, SportyNet+
Palpites
Contas para o acesso
- Se o Floresta empatar e o São Bernardo perder para o Londrina, o Verdão sobe para a Série B.
- Caso os dois empatem, o Floresta precisa marcar dois gols a mais, já que o supera no confronto direto.
- Caso o São Bernardo vença, o Verdão precisa vencer marcando dois gols a mais.
- Por curiosidade, caso Floresta e São Bernardo vençam juntos por dois gols de diferença, sobem os dois, com o Londrina ficando fora. O Caxias só sobe se golear o time cearense e o Londrina vencer o São Bernardo.
Expectativa
O técnico Leston Júnior avaliou as possibilidades do Verdão para a rodada final, lembrando que o clube subiu fora de casa da Série D para a Série C em 2020. Na ocasião, o Floresta subiu após empatar com o América/RN em 1x1, fora de casa.
"Nós em 2020 conquistamos o acesso fora de casa e por que não se apegar a isso também. Nós chegamos vivos pra última rodada para buscar esse acesso e a gente só vai voltar lá com acesso se a gente fizer por merecer. O momento foi de cuidar muito muito mais das pessoas, fazer com que todos os atletas sejam nutridos de de real possibilidade de ir em Caxias e brigar pelo acesso. E é isso que a gente vai fazer, porque foi isso que nos trouxe aqui. E só isso pode nos levar a comemorar em Caxias o acesso na próxima rodada".
Prováveis escalações
Caxias:
Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Alan, Marcelo; Mossoró, Vini Guedes, Yann Rolim e Calyson; Jhonatan Ribeiro e Welder. Técnico: Júnior Rocha.
Floresta:
Dheimison; Ludke, Júlio Vaz, Ícaro, Thomas; Diego Matos, Rodriguinho, Guilherme; Pablo, Jeam, Romarinho. Técnico: Leston Jr.