Caxias x Floresta vale acesso para a Série B: veja horário, onde assistir e escalações

O Floresta entra em campo neste sábado (11) para o jogo mais importante de sua história. O Lobo da Vila pode conquistar hoje o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo contra o Caxias, às 17h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela 6ª e última rodada do quadrangular. O Londrina recebe o São Bernardo no mesmo dia e horário. Todos os times chegam na última rodada com chances de subir.

Onde Assistir DAZN, SportyNet+ Palpites inter@

Contas para o acesso

Na classificação, o Londrina lidera com 9 pontos, São Bernardo 6, o Verdão tem 6 e Caxias tem 3. O São Bernardo está na frente pelos critério dos gols marcados.

Se o Floresta empatar e o São Bernardo perder para o Londrina, o Verdão sobe para a Série B.

Caso os dois empatem, o Floresta precisa marcar dois gols a mais, já que o supera no confronto direto.

Caso o São Bernardo vença, o Verdão precisa vencer marcando dois gols a mais.

Por curiosidade, caso Floresta e São Bernardo vençam juntos por dois gols de diferença, sobem os dois, com o Londrina ficando fora. O Caxias só sobe se golear o time cearense e o Londrina vencer o São Bernardo.

Expectativa

O técnico Leston Júnior avaliou as possibilidades do Verdão para a rodada final, lembrando que o clube subiu fora de casa da Série D para a Série C em 2020. Na ocasião, o Floresta subiu após empatar com o América/RN em 1x1, fora de casa.

"Nós em 2020 conquistamos o acesso fora de casa e por que não se apegar a isso também. Nós chegamos vivos pra última rodada para buscar esse acesso e a gente só vai voltar lá com acesso se a gente fizer por merecer. O momento foi de cuidar muito muito mais das pessoas, fazer com que todos os atletas sejam nutridos de de real possibilidade de ir em Caxias e brigar pelo acesso. E é isso que a gente vai fazer, porque foi isso que nos trouxe aqui. E só isso pode nos levar a comemorar em Caxias o acesso na próxima rodada".

Prováveis escalações

Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Alan, Marcelo; Mossoró, Vini Guedes, Yann Rolim e Calyson; Jhonatan Ribeiro e Welder. Técnico: Júnior Rocha. Floresta: Dheimison; Ludke, Júlio Vaz, Ícaro, Thomas; Diego Matos, Rodriguinho, Guilherme; Pablo, Jeam, Romarinho. Técnico: Leston Jr.