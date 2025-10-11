Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caxias x Floresta vale acesso para a Série B: veja horário, onde assistir e escalações

O Verdão joga em Caxias do Sul

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Floresta pode subir para a Série B neste sábado
Foto: Kely Pereira / Floresta EC
O Floresta entra em campo neste sábado (11) para o jogo mais importante de sua história. O Lobo da Vila pode conquistar hoje o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo contra o Caxias, às 17h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela 6ª e última rodada do  quadrangular. O Londrina recebe o São Bernardo no mesmo dia e horário. Todos os times chegam na última rodada com chances de subir.

Onde Assistir

DAZN, SportyNet+

Palpites

inter@

Contas para o acesso

Na classificação, o Londrina lidera com 9 pontos, São Bernardo 6, o Verdão tem 6 e  Caxias tem 3. O São Bernardo está na frente pelos critério dos gols marcados.
 
  • Se o Floresta empatar e o São Bernardo perder para o Londrina, o Verdão sobe para a Série B.
  • Caso os dois empatem, o Floresta precisa marcar dois gols a mais, já que o supera no confronto direto.
  • Caso o São Bernardo vença, o Verdão precisa vencer marcando dois gols a mais.
  • Por curiosidade, caso Floresta e São Bernardo vençam juntos por dois gols de diferença, sobem os dois, com o Londrina ficando fora. O Caxias só sobe se golear o time cearense e o Londrina vencer o São Bernardo.
 

Expectativa

O técnico Leston Júnior avaliou as possibilidades do Verdão para a rodada final, lembrando que o clube subiu fora de casa da Série D para a Série C em 2020. Na ocasião, o Floresta subiu após empatar com o América/RN em 1x1, fora de casa.

"Nós em 2020 conquistamos o acesso fora de casa e por que não se apegar a isso também. Nós chegamos vivos pra última rodada para buscar esse acesso e a gente só vai voltar lá com acesso se a gente fizer por merecer. O momento foi de cuidar muito muito mais das pessoas, fazer com que todos os atletas sejam nutridos de de real possibilidade de ir em Caxias e brigar pelo acesso. E é isso que a gente vai fazer, porque foi isso que nos trouxe aqui. E só isso pode nos levar a comemorar em Caxias o acesso na próxima rodada".

Prováveis escalações

Caxias:

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Alan, Marcelo; Mossoró, Vini Guedes, Yann Rolim e Calyson; Jhonatan Ribeiro e Welder. Técnico: Júnior Rocha.

Floresta:

Dheimison; Ludke, Júlio Vaz, Ícaro, Thomas; Diego Matos, Rodriguinho, Guilherme; Pablo, Jeam, Romarinho. Técnico: Leston Jr.

Arbitragem

 
Arbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima PE
Assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior PE
Assistente 2: Bruno Cesar Chaves Vieira PE
VAR: Wagner Reway SC
Assuntos Relacionados
Galeano em exclusiva no Ceará

Jogada

Amuleto do Ceará, Galeano sonha com futebol europeu e conquistas pelo Vozão

Um dos destaques no ataque do Ceará na temporada, Galeano acredita no desempenho para chegar na seleção paraguaia

Samuel Conrado Há 32 minutos

Jogada

Caxias x Floresta vale acesso para a Série B: veja horário, onde assistir e escalações

O Verdão joga em Caxias do Sul

Vladimir Marques Há 33 minutos

Jogada

Ceará muda dupla de zaga, cresce em desempenho defensivo e iguala com Flamengo no returno da Série A

Vozão já tem a 5ª melhor defesa da competição e a melhor do returno ao lado do time carioca

Brenno Rebouças Há 1 hora
Foto de Kauan Richard, lateral do Fortaleza

Jogada

Lateral do Fortaleza, Kauan Richard projeta duelo contra o Ferroviário na final do Cearense Sub-20

As equipes se enfrentam neste sábado (11), às 9h30, no Estádio Elzir Cabral

Samir de Carvalho* 10 de Outubro de 2025

Jogada

Fortaleza tem retorno de Moisés e de outros dois atletas; veja boletim médico

Jogador não atua pelo clube desde abril

Crisneive Silveira 10 de Outubro de 2025

Jogada

Lesionado, João Ricardo vai passar por cirurgia e não joga mais pelo Fortaleza em 2025

Goleiro de 37 anos teve lesão agravada no duelo contra o Sport

Crisneive Silveira 10 de Outubro de 2025