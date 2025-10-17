Floresta renova com Leston Júnior para a temporada 2026

O técnico Leston Júnior renovou com o Floresta até o fim de 2026. O acerto entre clube e profissional foi anunciado nesta sexta-feira (17). Esta será a terceira passagem dele pelo clube.

Em dez anos de profissionalização, Leston é o técnico que mais comandou o Verdão da Vila. O treinador traz como marca momentos importantes. O mais recente ocorreu na campanha da Série C de 2025, quando a equipe avançou de fase e disputou o quadrangular na briga pelo acesso.

"Diferente dos anos anteriores, o Floresta viveu uma temporada de superação e protagonismo, reflexo do trabalho sério do treinador e da união de um grupo que acreditou até o fim", escreveu o clube em nota.

Agora, a equipe se prepara com foco no Campeonato Cearense do próximo ano. Além disso, mais uma edição da Terceira Divisão nacional.

VEJA NOTA DO CLUBE: