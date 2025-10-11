Diário do Nordeste
Floresta pagará bônus milionário para atletas e funcionários caso suba à Série B

Equipe enfrenta o Caxias-RS neste sábado (11)

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 15:12)
Jogada
Legenda: O Floresta tem como amuleto o estádio Domingão, em Horizonte.
Foto: Kely Pereira / Floresta EC

O Floresta está prestes a dar mais um grande passo na história do futebol cearense. O clube, que tem apenas dez anos de profissionalização, poderá conquistar o inédito acesso à Série B neste sábado (11), quando enfrenta o Caxias no Rio Grande do Sul. Caso suba para a segunda divisão, jogadores e funcionários vão receber um bônus do clube.

O Verdão vai distribuir R$1 milhão de reais, compartilhado entre funcionários, atletas e comissão técnica do Lobo da Vila. A informação foi dada inicialmente pelo repórter Lucas Catrib e confirmada pelo Diário do Nordeste. 

A equipe entra em campo a partir das 17h (de Brasília). A partida contra o time gaúcho, válida pela sexta e última rodada do quadrangular, será no Estádio Centenário. A Verdinha acompanha o confronto ao vivo e em tempo real.

O que o Floresta precisa para conquistar o acesso? 

Na classificação, o Londrina lidera com 9 pontos, São Bernardo 6, o Verdão tem 6 e  Caxias tem 3. O São Bernardo está na frente pelos critério dos gols marcados. Veja mais detalhes aqui.

  • Se o Floresta empatar e o São Bernardo perder para o Londrina, o Verdão sobe para a Série B.
  • Caso os dois empatem, o Floresta precisa marcar dois gols a mais, já que o supera no confronto direto.
  • Caso o São Bernardo vença, o Verdão precisa vencer marcando dois gols a mais.
  • Por curiosidade, caso Floresta e São Bernardo vençam juntos por dois gols de diferença, sobem os dois, com o Londrina ficando fora. O Caxias só sobe se golear o time cearense e o Londrina vencer o São Bernardo.

