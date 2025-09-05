Diário do Nordeste
Leston Júnior projeta Floresta no quadrangular da Série C: 'Cada jogo é mata-mata'

Treinador do Verdão concedeu entrevista ao Jogada 1º Tempo, da TV Diário

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 17:00)
Jogada
Legenda: Leston Junior foi o entrevistado do Jogada 1ª Tempo desta sexta-feira (5)
Foto: Reprodução / TV Diário

O técnico do Floresta, Leston Júnior, foi convidado do Jogada 1ª Tempo, da TV Diário desta sexta-feira (5). O comandante do Verdão falou sobre a inédita classificação da equipe para o quadrangular de acesso na Série C, e projetou a disputa que terá com Caxias, Londrina e São Bernardo.

Entrevista Leston Junior no Jogada 1º Tempo

O Floresta estreia no domingo (7), em casa, contra o Caxias, às 17 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE).

Serão 6 decisões. Temos que ficar na frente de dois adversários. Já falei para os atletas isso, que no domingo o jogo é decisivo mas não é definitivo. Se vencermos o Caxias, não significa que conseguimos o acesso e não vence-lo não vai conseguir. No primeiro momento é buscar largar com 3 pontos e já na 2ª decisão, você pode especular o jogo em Londrina, em não assumir determinados riscos".
Leston Junior
Técnico do Floresta

Estratégia no quadrangular

Leston explicou que precisa chegar aos 8 pontos contra dois adversários, para praticamente se classificar.

"A gente entende este quadrangular como um mata mata. Temos que tentar vencer dois confrontos diretos. A diferença é que eles têm distância de um jogo para outro. São 90 minutos com o Caxias na 1ª rodada e outros 90 na última. Precisamos ganhar 4 pontos contra eles e 4 contra o Londrina, por exemplo, e se chegarmos a 8 pontos, estamos virtualmente classificado. Se conseguimos, estes dois, para terem alguma chance terão que vencer os dois jogos com o outro adversário, o São Bernardo".

Legenda: O Verdão garantiu vaga com vitória diante do São Bernardo
Foto: Kely Pereira / Floresta

Média histórica para o acesso

O regulamento da Série C conta com dois quadrangulares de acesso desde 2021. Até então foram 4 edições.

Em 2021, Criciúma e Novorizontino foram segundos colocados com 9 pontos.

Em 2022, o Vitória foi 2º colocado com 9 pontos.

Em 2023, o Operário/PR conseguiu subir com uma pontuação baixa, de 7 pontos.

No ano passado, em 2024, o Remo conseguiu subir em 2º com 9 pontos.

A média história pegando os dois vice-líderes dos quadrangulares em 4 anos é de 8 pontos, por isso Leston fez esta projeção.

Outros pontos da entrevista

Foco após feito histórico

"Temos que ter um certo cuidado, depois de conquistar um feito, de chegar pela 1ª vez na 2ª Fase, de não permitir um relaxamento. É normal após uma descarga emocional muito grande, após uma realização, ter cuidado para que a descarga não te traga maleficio, demorar a virar a chave para a proxima fase."

Crédito para os atletas

"Credito muito esse sucesso da equipe ao grupo de atletas. Tivemos uma felicidade muito grande na montagem do elenco. Foi uma montagem rápida, proxima do inicio da Série C. um transformação agressiva do grupo que jogou o Cearense. Após a campanha ruim, a diretoria faz a troca, com a saída do Chamusca e a minha vinda. Faltando 20 dias para começar a Série C, mudamos 70% do elenco.

Competitividade

"Em um clube como o Floresta, tem que ter um ambiente interno competitivo, para evitar uma acomodação. Montamos um grupo que permitiu criar um ambiente muito competitivo no dia a dia. Por isso tivemos performance, entrega dos atletas, que se permitiram extrair o máximo deles todo dia". 

Jogo no Domingão

"Em outras oportunidades o clube jogava no PV. E este ano, o clube optou em iniciar os jogos em Horizonte. E como começou a dar resultado, continuamos jogando lá. 
Fomos o 2º melhor mandante. Como não temos o estádio lotado, a atmosfera, fizemos uma conexão em função das referências gramado, da profundidade, largura, distanciamento do final do estádio do gramado e procuramos utilizar isso e está dando resultado".

