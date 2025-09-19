Diário do Nordeste
Elas na Jogada #112: Kely Pereira, fotógrafa do Floresta

Confira o episódio desta semana

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Kely Pereira, fotógrafa esportiva do Floresta.
Foto: Divulgação/TVD

O Elas na Jogada desta semana recebe a fotógrafa Kely Pereira, do Floresta. Ela relembra o início difícil na carreira e o quanto foi importante ter ajuda para que pudesse trabalhar na área. A profissional também conta os desafios de uma mulher no meio esportivo e da expectativa de ver o Lobo da Vila conquistar o sonhado acesso para a Série B. 

VEJA O EPISÓDIO COMPLETO:

