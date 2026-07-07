Messi amplia recorde ao marcar gols em 9 jogos seguidos em Copas do Mundo

Astro argentino perdeu pênalti, mas marcou em virada diante do Egito

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 15:36 (Atualizado às 15:52)
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Legenda: Messi comemora gol marcado diante do Egito na Copa do Mundo 2026
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA
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A Argentina precisou de uma virada histórica para se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo 2026, ao bater o Egito por 3x2. E Messi foi mais uma vez decisivo, ao marcar o gol do empate.

Ele, que perdeu um pênalti no 1º tempo, marcou o gol que igualou o placar em 2x2, ampliando um recorde histórico ao marcar em 9 jogos seguidos em Copas do Mundo.

A sequência artilheira do craque argentino engloba partidas disputadas na Copas do Mundo 2022 e 2026.

Além do recorde ao marcar em 9 jogos seguidos, são 6 jogos seguidos em mata-mata e 21 ao todo, sendo o maior artilheiro de todos os tempos. Só na Copa 2026, são 8 gols.

A sequência de gols de Messi se construiu ao longo dos seguintes jogos:

Copa do Mundo 2022:

Austrália, Holanda, Croácia e França (2 gols).

Copa do Mundo 2026: 

Argélia (3 gols), Áustria (2 gols), Jordânia, Cabo Verde e Egito.

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