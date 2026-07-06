Senadora paraguaia faz ataques racistas à Kylian Mbappé; atleta responde

A eliminação do Paraguai sobre a França no último sábado (4) culminou em um triste episódio. A senadora paraguaia Celeste Amarilla atacou o jogador Kylian Mbappé em seu perfil na rede social X (Twitter). Nas publicações, ela o chamou de "bruto que não aprendeu a escrever", que teria "bebido cocos ao invés de leite materno" e que "o mais instruído que escutou eram chimpanzés", entre outras ofensas.

Legenda: Print do perfil "CelesteSenadora" no X Foto: Print / X

Legenda: Print do perfil Senadora Celeste no X Foto: Print / X

Legenda: Senadora Celeste chama atacante Kylian Mbappé de "camaronês colonizado", entre outros insultos. Foto: Print / X

"Camaronês colonizado, fingindo demais ser francês, ressentido, novo rico, prepotente e feio. Estava nervoso e morto de medo o jogo inteiro, como todo o seu time, não conseguiram marcar nem um gol, ganharam de ped… A única coisa que reclamamos da Albirroja é não ter dado um tapa de mão aberta nele depois que o jogo acabou. E olha que não sou fã de futebol", afirmou a senadora.

Em outra publicação, continuou:

"Bruto nem aprendeu a escrever, em vez de leite materno, chupava cocos e o mais instruído que ouvia eram chimpanzés. Você deveria ter mostrado o dedo, Orlando Gill (goleiro paraguaio), eu faço isso no senado e não acontece nada!!!", completou a política.

Governo francês e Mbappé respondem

O jogador se manifestou na rede social X. Em nota, afirmou que a senadora é "uma mulher desprezível e indigna de sua função", e que nunca deixaria que pessoas como ela tenham a liberdade de propagar ódio e racismo pelo mundo. Confira a nota na íntegra:

"Madame Celeste Amarilla,

Você é uma mulher desprezível e indigna de sua função.

Você não representa o Paraguai, esse país que transpirou paixão e honra ao longo de toda a competição. Por sua inconsciência e seu racismo descomplexado, o mundo inteiro já esqueceu o percurso e o esforço histórico que seus jogadores realizaram durante esta copa do mundo, dando lugar a uma senhora incompetente que oferece a pior imagem possível de seu país.

Eu nunca deixarei que pessoas como ela tenham a liberdade de propagar seu ódio e seu racismo pelo mundo."

Legenda: Kylian Mbappé foi o autor do gol da eliminação de Paraguai na Copa do Mundo Foto: Divulgação / FIFA

A ministra francesa dos esportes, Marina Ferrari, também se manifestou sobre o episódio. Em declaração enviada à imprensa nesta segunda-feira (06), a ministra condenou a política paraguaia, e afirmou que os ataques ao capitão da seleção representam um ataque aos valores franceses.

"Estou completamente escandalizada com as declarações da senadora paraguaia Celeste Amarilla. A França condena com a maior firmeza os ataques racistas dos quais Kylian Mbappé foi alvo. Essas declarações são abjetas, indignas e ainda mais inaceitáveis por partirem de uma responsável política. Diante do racismo, não permaneceremos em silêncio. Ao atacar Kylian Mbappé, a senadora ataca tudo o que nosso capitão encarna e tudo o que nosso país defende: a liberdade, a igualdade e a fraternidade.

A senadora Celeste Amarilla não se manifestou após as respostas.