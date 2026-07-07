Fortaleza acerta venda e solicita mudança de mando contra o Palmeiras na Copa do Brasil

Equipe volta a campo no domingo, quando disputa mais uma rodada da Série B

Escrito por Brenno Rebouças e Crisneive Silveira
07 de Julho de 2026 - 17:11 (Atualizado às 17:41)
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Legenda: A Arena Pantanal fica localizado em Cuiabá, no Mato Grosso
Foto: Lívia Villas Boas / CBF
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O Fortaleza concretizou a venda do mando de campo da partida contra o Palmeiras, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O valor foi de R$ 2,2 milhões. O Diário do Nordeste apurou que o Tricolor já  solicitou à CBF a mudança do local do duelo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil para a Arena Pantanal. A confirmação da mudança deve ser divulgada pela confederação nos próximos dias. 

O primeiro confronto entre as equipes está marcado para o dia 2 de agosto, em São Paulo, a partir das 16h (de Brasília). A segunda partida, esta que terá outro local, será no dia 5 de agosto, a partir das 21h30 (de Brasília). A decisão foi motivada por questões financeiras (Veja mais detalhes aqui). 

Além da questão financeira, existe um esforço do clube para melhorar a logística com relação às viagens da Série B. O Tricolor encara o Cuiabá no mesmo local no fim de semana seguinte ao duelo contra a equipe paulista. 

O Tricolor do Pici volta a campo no domingo (12), quando enfrenta o Atlético-GO fora de casa. A partida terá início às 18h (de Brasília).

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