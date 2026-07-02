Fortaleza negocia venda de mando em jogo com Palmeiras na Copa do Brasil; veja motivo e valor

A diretoria do Fortaleza negocia a venda do mando de campo do confronto com o Palmeiras pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Antes previsto para a Arena Castelão, o clube trabalha na alteração da partida para a Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso.

A decisão ainda não foi formalizada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Apesar da alteração, a partida deve seguir no dia 5 de agosto, quarta-feira, às 21h30.

A ida do embate ocorre no dia 2 de agosto, domingo, às 16h, em São Paulo. Pelo planejamento estratégico, a equipe estimou chegar, no mínimo, à 4ª fase da competição, mas já avançou em duas etapas a mais na classificação, embolsando, até agora, a premiação de R$ 9,4 milhões no torneio.

Na história, o melhor resultado tricolor na Copa do Brasil ocorreu em 2021. Na época, sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda, avançou, de forma inédita, às semifinais da competição.

Motivos e valor

O Diário do Nordeste apurou que a mudança foi motivada por um fator principal junto à gestão: saúde financeira. Apesar de ser uma prática pouco habitual, existe a compreensão de ser a melhor decisão.

A medida é avaliada como essencial para o pagamento da folha salarial do elenco, com manutenção de salário e direito de imagem em dia. Em uma temporada com menos receitas previstas, em que o time segue sem patrocinador master no uniforme, a venda projeta injetar R$ 2,2 milhões aos cofres da agremiação. Vale ressaltar que os jogos em casa, no geral, com baixos públicos na temporada, estão oferecendo pouco retorno econômico à equipe, o que exige criatividade para novas receitas.

Logo, o momento exigiu respostas do clube, que tomou decisões impopulares para preservar o funcionamento da instituição e evitar um agravamento da situação financeira. A negociação recente do jovem zagueiro João Lucas com o Red Bull Bragantino, em operação próxima de R$ 3,5 milhões, também faz parte da estratégia de geração de caixa a fim de evitar um real colapso orçamentário.

Legenda: O Fortaleza encarou o Palmeiras com alta frequência nos últimos anos Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Além disso, uma mudança também melhoraria a logística do elenco na Série B do Brasileiro, que é o verdadeiro foco de 2026. No fim de semana seguinte ao jogo de volta, a equipe encara o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 21ª rodada - em partida programada para 8 de agosto, sábado, na tabela base.

Assim, o movimento é positivo para evitar uma nova viagem e o acúmulo de desgaste do grupo. É fato que todo o planejamento é avaliado exclusivamente para oferecer a melhor condição de trabalho ao elenco e à comissão técnica de Thiago Carpini.

De acordo com a apuração, o clube reconhece a dificuldade do desafio no mata-mata contra o Palmeiras, um dos favoritos ao título da Copa do Brasil, mas não julga a mudança de local como “abrir mão do jogo”. O discurso é de respeitar a camisa e a tradição do clube cearense sem impactar no objetivo do acesso à Série A.