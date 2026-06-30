Fortaleza acerta venda de joia da base para o Bragantino

O Fortaleza acertou a venda do jovem zagueiro João Lucas ao Red Bull Bragantino. O defensor de apenas 16 anos já deve se apresentar ao clube paulista na próxima semana. O Diário do Nordeste apurou o valor do negócio foi de R$ 3 milhões, com o Tricolor mantendo um percentual do atleta.

O contrato de João Lucas com o Massa Bruta se estenderá até o fim de 2029. O atleta tem uma fatia dos próprios direitos econômicos, de 15%, mas o Bragantino deverá tentar adquirir uma parte desta procentagem diretamente com o jogador.

Natural de Maranguape e na base do Fortaleza desde o Sub-13, o zagueiro chegou a estrear pelo time profissional do Tricolor nesta temporada, disputando dois jogos, um pelo Campeonato Cearense e outro pela Copa do Nordeste. Pelo Leão, tem títulos como a Taça Brasil de Futsal Sub-13 em 2022, o primeiro Campeonato Estadual Sub-14 da história, a conquista da Copa Manjadinho de 2023 e o Campeonato Cearense Sub-17.

João Lucas já foi convocado pela Seleção Brasileira para atuar no Sub-17, em julho de 2025. Ele participou do período de preparação para o Sul-Americano da categoria.

Em novembro do ano passado, João Lucas assinou o primeiro contrato profissional no Fortaleza. O vínculo foi firmado até dezembro de 2028, com cláusula de renovação automática por mais duas temporadas. A multa rescisória era estimada em 20 milhões de euros para o futebol nacional e 35 milhões de euros para o futebol internacional.