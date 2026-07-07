Fortaleza aprova realização de empréstimo de R$ 20 milhões; foco é pagamento de salários

O Conselho Deliberativo do Fortaleza aprovou a realização de um empréstimo no valor de R$ 20 milhões para o clube. A medida foi adotada após plenária com conselheiros nesta segunda-feira (6).

Como garantia do valor, a instituição ofertou os valores que vai receber com placas de publicidade e direitos de transmissão em 2027. Logo, o movimento tem efeito próximo da antecipação das cotas.

A reunião também serviu para a apresentação das contas referentes ao primeiro trimestre do ano. A agremiação mostrou uma dívida de R$ 50 milhões, com o passivo em R$ 230 milhões, sendo a maioria do montante ainda referente ao último ano.

O Diário do Nordeste apurou que o valor recebido tem foco no pagamento dos salários do elenco, comissão técnica e demais funcionários. A medida é tida como essencial para operações internas.

Aumento da dívida

No encontro, o clube ressaltou que o aumento do valor da dívida total tem relação direta com as movimentações do início da temporada, que visam reorganizar a estrutura do Fortaleza após o colapso financeiro evidenciado na gestão anterior. Deste modo, diversas ações foram adotadas com esse fim.

As operações envolvem rescisões contratuais de contratos milionários, como nos casos dos atacantes Lucero e Deyverson, em negociações que geraram parcelamentos até 2028, além da chegada de reforços, manutenção da aparelhagem da instituição e os desdobramentos de tributos.