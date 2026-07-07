Atacante do Egito se chama Zico em homenagem ao ídolo do Flamengo

Um dos principais atletas do Egito é reconhecido pelo nome de um ídolo do futebol brasileiro: Zico. Assim é chamado o atacante Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, que é fã do craque do Flamengo e se tornou mais conhecido mundialmente por marcar gols recentes no próprio Brasil e na Argentina.

Com 29 anos, adotou o apelido quando jovem por influência do pai, que gostava do camisa 10. Assim, mesmo sem assistir o Zico atuar, Mostafa cresceu acompanhando o jogador.

“Zico é meu modelo de jogador, meu favorito”, declarou em entrevista ao ge no início de 2026.

Por conta disso, trocou o nome da camisa quando joga. Atualmente, defende o Pyramids, do Egito.

Gols na Argentina e no Brasil

A temporada de 2026 foi especial para Zico com a seleção do Egito. Isso porque o atleta balançou as redes em confrontos importantes com o Brasil e a Argentina apesar das derrotas nas duas partidas.

No dia 6 de junho, em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo, o atacante marcou na derrota por 2 a 1 para o Brasil nos EUA. Já no dia 7 de julho, o egípcio balançou as redes em um revés difícil de digerir para a Argentina: fez um dos tentos na derrota, de virada, por 3 a 2 que eliminou a seleção africana do Mundial, em um confronto das oitavas.