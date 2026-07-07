Messi lidera reação, Argentina vence o Egito de virada e avança na Copa do Mundo 2026

Atuais campeões venceram os egípcios por 3 a 2

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 15:05 (Atualizado às 15:13)
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Legenda: Messi, jogador da Argentina.
Foto: Divulgação/Fifa
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Num jogo épico, a Argentina virou sobre o Egito e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Perdendo por dois gols de diferença até a metade do segundo tempo, os atuais campeões mundiais conseguiram virar o marcador para 3 a 2 em duelo realizado nesta terça-feira (7). O duelo ocorreu em Atlanta. Cuti Romero, Messi e Enzo Fernández marcaram para os argentinos. Do outro lado, Ibrahim e Zico fizeram para os africanos, que contaram ainda com o goleiro Shobeir inspirado.

Como foi o jogo?

Argentina e Egito fizeram um primeiro tempo disputado. Os argentinos começaram com mais posse de bola, e Enzo Fernández quase abriu o placar. No entanto, os atuais campeões viram os adversários balançarem as redes aos 14 minutos. Attia cruzou a bola na área, e Yasser cabeceou para deixar os egípcios na vantagem. 

Em seguida, a Argentina teve chance de empatar em penalidade marcada após falta de Hassan em Tagliafico. Messi cobrou, e Shobeir espalmou para afastar o perigo. O goleiro seguiu se destacando ao fazer grandes defesas. Em seguida, parou cabeceio de Mac Allister. Depois Messi tentou e mandou na trave.

O camisa 23 do Egito fez novo milagre ao defender chute de primeira de Álvarez. Assim, o duelo foi para o intervalo com vantgem para a seleção africana, que levou o 1 a 0 no placar.

Argentina x Egito, na Copa do Mundo.
Legenda: Argentina x Egito, na Copa do Mundo.
Foto: Foto por JOSE HERNANDEZ / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

As equipes fizeram mudanças para o segundo tempo. Atrás no placar, os argentinos pressionaram em jogada com Pardes. Aos 12 minutos, o Egito chegou a ampliar com Zico, mas a arbitragem viu falta na origem da jogada e anulou o tento. 

O gol anterior foi anulado, mas o seguinte valeu. Aos 21 minutos, Zico ampliou para o Egito. Após cobrança de escanteio de Messi, a defesa recuperou a bola e puxou contra-ataque em velocidade com Salah. Hassan recebeu a bola e deu o passe para Zico só chegar e bater de primeira para fazer o segundo da seleção africana.

Os argentinos conseguiram diminuir aos 34 minutos com Cuti Romero. O zagueiro aproveitou pressionou na área. Messi mandou a bola no primeiro poste e cabeceou para fazer o primeiro da seleção sul-americana. 

Aos 38 minutos, depois de muita insistência, a argentina deixou tudo igual com Messi. Montiel ajeitou a bola para o camisa 10, que chutou forte para deixar tudo igual no placar. Nos acréscimos, foi a vez de Enzo Fernández virar o marcador para os atuais campeões do mundo. De cabeça, fez o terceiro e selou a vitória épica dos argentinos e a vaga nas quartas de final da competição. 

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