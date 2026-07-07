Senadora exige desculpas de Mbappé em caso de racismo; Governo paraguaio se manifesta

Celeste Amarilla afirma se arrepender das falas racistas, mas classifica falas do atleta como "pura e inegável violência de gênero".

Escrito por Bruno Quintino bruno.martins@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 16:16 (Atualizado às 16:33)
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Legenda: A senadora causou um incidente diplomático após insinuar que atleta "vivia entre chimpanzés", entre outras falas.
Foto: Divulgação: SIL Py / Foto: ANGELA WEISS / AFP
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A disputa entre França e Paraguai não acabou em campo. Após a eliminação dos paraguaios por 1 a 0 para os franceses na Copa do Mundo, a senadora paraguaia Celeste Amarilla causou um incidente diplomático entre os dois países por fazer publicações racistas direcionadas ao atleta Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa. O incidente repercutiu internacionalmente, gerando respostas do atleta e da ministra francesa de esportes, Marina Ferrari.

Porém, o caso teve novos desdobramentos. Em nota nas redes sociais, a política paraguaia afirma que não tem problema com a França, e sim com a "arrogância e desprezo de Mbappé", que os insultos teriam sido impulsionados pelo sangue fervendo pela partida, mas que se arrepende do que disse. Contudo, exige que o jogador peça desculpas.

"Agora, exijo que você se retrate e me peça desculpas. Eu também não tolerarei sua violência; você não me conhece, não faz ideia de quem sou, e não tem o direito de dizer que sou uma mulher desprezível, indigna do cargo que ocupo. Sou uma Senadora da Nação", afirma a senadora.

Em outro trecho da nota, Amarilla acusa Mbappé de violência de gênero: "Quem é você para me chamar de indigna ou desprezível quando sequer me conhece!!! Pura e inegável violência de gênero!!! Violência política contra uma mulher que alcançou esta posição por meio do voto popular de seu povo.".

Por fim, exige uma retratação do capitão francês, sob pena de processo: "Retrate suas palavras, honre sua cidadania francesa e peça desculpas; caso contrário, poderei iniciar medidas legais por violência de gênero".

Governo Paraguaio se manifesta

Diante da repercussão internacional negativa, o governo paraguaio publicou nota oficial onde condena as falas da senadora e reafirma seu "firme compromiso com a promoção dos direitos humanos". Acompanhe a nota na íntegra:

"O Governo da República do Paraguai deplora e rejeita as falas da Senadora Celeste Amarilla, dirigidas ao capitão da seleção nacional da França, Kylian Mbappé, as quais são contrárias aos valores e princípios que inspiram a convivência pacífica e o respeito a dignidade humano que nosso país promove.

O Paraguai é uma República democrática regida pelo princípio da separação e independência dos poderes do Estado e, nesse contexto, as manifestações da referida legisladora correspondem excluviamente ao exercício de sua responsabilidade individual como integrante do Poder Legislativo, e de nenhuma maneira representam a posição do Governo da Repúbica do Paraguai, nem de seu povo paraguaio.

O Governo do Paraguai reafirma seu firme compromiso com a promoção dos direitos humanos, a igualdade e o respeito entre as pessoas, a luta contra o racismo, a xenofobia, a intolerância e toda manifestação de ódio ou discriminação. Além disso, expressa a sua solidariedade com quem tiver se sentido afetado com as declarações ditas e reitera seu respeito ao povo francês, com o qual o Paraguai mantém uma histórica relação de amizade, cooperação e entendimento mútuo".

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