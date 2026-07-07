Argentina x Egito na Copa do Mundo: veja onde assistir, horário e escalações

Argentina e Egito se enfrentam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo nesta terça-feira (7), às 13h (de Brasília), em Atlanta. Será o primeiro confronto entre as seleções na história. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Suíça e Colômbia, que jogam às 17h, em Vancouver, no Canadá.
Onde assistir
A partida terá transmissão da CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT.
palpites
Como chega a Argentina?
Atual campeã mundial, a Argentina busca o bicampeonato consecutivo na despedida de Lionel Messi das Copas do Mundo. O técnico Lionel Scaloni terá um problema para montar a equipe. Medina, que saiu lesionado na vitória sobre Cabo Verde, deve ser substituído por Tagliafico, favorito para assumir a vaga. No ataque, Julián Álvarez disputa posição com Lautaro Martínez, e a definição deve acontecer apenas próximo ao horário da partida.
A campanha argentina até aqui é convincente. A equipe venceu os três jogos da fase de grupos e avançou com a melhor campanha da chave. Nos 16 avos de final, encontrou dificuldades diante de Cabo Verde, mas confirmou a classificação na prorrogação após um confronto bastante equilibrado.
Como chega o Egito?
O Egito vive uma campanha histórica e disputa as oitavas de final pela primeira vez. A seleção africana segue invicta na competição. Na fase de grupos, somou cinco pontos, com uma vitória e dois empates. Nos 16 avos de final, eliminou a Austrália nos pênaltis após empate no tempo regulamentar e na prorrogação.
A principal atenção está voltada para Mohamed Salah. Principal referência técnica da equipe, o atacante já não vive o auge físico por conta da idade, mas chega recuperado e confiante para o duelo decisivo. A tendência é que o técnico Hossam Hassan mantenha a base da equipe, já que o Egito não deve ter desfalques para o confronto.
Prováveis escalações
Argentina
Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernández e De Paul; Messi, Almada e Lautaro Martínez (Julián Álvarez).Técnico: Lionel Scaloni.
Egito
Shobeir; Hany, Fathi (Rabia), Yasser Ibrahim e Hafez; Lashin, Attia e Salah; Ashour, Zico e Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.
FICHA TÉCNICA
- Portugal x Espanha
- Copa do Mundo
- Oitavas de final
- Data: 07/07/2026
- Horário: 13h
- Árbitro: Francois Letexier (FRA)
- Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
- Estádio: Mercedes-Benz Stadium
- Local: Atlanta, Estados Unidos