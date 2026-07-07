Argentina x Egito na Copa do Mundo: veja onde assistir, horário e escalações

Partida é válido pelas oitavas de final do Mundial 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 10:04 (Atualizado às 10:18)
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Legenda: Argentina tenta mais um título da Copa do Mundo
Foto: Roberto SCHMIDT / AFP
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Argentina e Egito se enfrentam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo nesta terça-feira (7), às 13h (de Brasília), em Atlanta. Será o primeiro confronto entre as seleções na história. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Suíça e Colômbia, que jogam às 17h, em Vancouver, no Canadá.

Onde assistir

A partida terá transmissão da CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT.

palpites

inter@

Como chega a Argentina?

Atual campeã mundial, a Argentina busca o bicampeonato consecutivo na despedida de Lionel Messi das Copas do Mundo. O técnico Lionel Scaloni terá um problema para montar a equipe. Medina, que saiu lesionado na vitória sobre Cabo Verde, deve ser substituído por Tagliafico, favorito para assumir a vaga. No ataque, Julián Álvarez disputa posição com Lautaro Martínez, e a definição deve acontecer apenas próximo ao horário da partida.

A campanha argentina até aqui é convincente. A equipe venceu os três jogos da fase de grupos e avançou com a melhor campanha da chave. Nos 16 avos de final, encontrou dificuldades diante de Cabo Verde, mas confirmou a classificação na prorrogação após um confronto bastante equilibrado.

Como chega o Egito?

O Egito vive uma campanha histórica e disputa as oitavas de final pela primeira vez. A seleção africana segue invicta na competição. Na fase de grupos, somou cinco pontos, com uma vitória e dois empates. Nos 16 avos de final, eliminou a Austrália nos pênaltis após empate no tempo regulamentar e na prorrogação.

A principal atenção está voltada para Mohamed Salah. Principal referência técnica da equipe, o atacante já não vive o auge físico por conta da idade, mas chega recuperado e confiante para o duelo decisivo. A tendência é que o técnico Hossam Hassan mantenha a base da equipe, já que o Egito não deve ter desfalques para o confronto.

Prováveis escalações

Argentina

Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernández e De Paul; Messi, Almada e Lautaro Martínez (Julián Álvarez).Técnico: Lionel Scaloni.

Egito

Shobeir; Hany, Fathi (Rabia), Yasser Ibrahim e Hafez; Lashin, Attia e Salah; Ashour, Zico e Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

FICHA TÉCNICA

  • Portugal x Espanha
  • Copa do Mundo
  • Oitavas de final
  • Data: 07/07/2026
  • Horário: 13h
  • Árbitro: Francois Letexier (FRA)
  • Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
  • Estádio: Mercedes-Benz Stadium
  • Local: Atlanta, Estados Unidos
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