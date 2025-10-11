Diário do Nordeste
Série C: veja quais times conquistaram o acesso à Série B de 2026

Quatro clubes garantiram vaga na Segunda Divisão em 2026

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:32)
Jogada
Legenda: Quatro equipes garantiram vaga na Série B de 2026.
Foto: Marcos Ribolli / PontePress

A reta final da Série C garantiu muita emoção. A última rodada da segunda fase ocorreu neste sábado (11), quando foram definidas as equipes que conquistaram as quatro vagas para a Segunda Divisão nacional de 2026. Além da Ponte Preta, que se classificou com duas rodadas de antecedência, Náutico, Londrina e São Bernardo também subiram.

Londrina e São Bernardo fecharam a competição como líderes do Grupo B, em primeiro e segundo colocados, respectivamente. O Floresta terminou em terceiro. Já o quarto lugar ficou com o Caxias. 

No estádio Vitorino Dias, o Londrina garantiu oficialmente seu acesso à Série B de 2026 ao empatar por 1 a 1 com o São Bernardo, resultado que já era suficiente para a equipe, que estava muito próxima da classificação.

O time paulista, por sua vez, também assegurou sua vaga na Série B, já que precisava apenas de um empate, desde que o Floresta não vencesse sua partida. Como o time cearense empatou em 1 a 1 com o Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, os paulistas também conquistaram o acesso.

Pelo Grupo C, Ponte Preta e Náutico conquistaram vaga na Segundona. Em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Guarani e Brusque fecharam a tabela da segunda fase nas terceira e quarta colocações.

O roteiro estava pronto. O Timbu precisava vencer o Brusque, pois ainda não tinha conquistado nenhuma vitória em casa no quadrangular. Além disso, torcer contra o Guarani no duelo diante da Ponte Preta. Foi o que ocorreu.

A Ponte venceu por 2 a 0, garantindo a liderança do grupo C, enquanto o time alvirrubro superou o Brusque por 2 a 1, que ainda tinha chances de acesso após duas vitórias seguidas.

Com esses resultados, o Guarani acabou eliminado e vai disputar a Série C em 2026. Já a Ponte Preta, além de garantir o retorno à Série B, vai em busca do primeiro título nacional de sua história na grande final.

