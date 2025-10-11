Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Náutico conquista o acesso para a Série B com gols de ex-jogadores do futebol cearense

Hélio Borges e Paulo Sérgio marcaram os gols que garantiram o acesso do Timbu

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:50)
Jogada
Legenda: Náutico conquistou o acesso para a Série B
Foto: Gabriel França/Náutico

O Náutico está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Com direito a emoção até o último minuto, o Timbu venceu o Brusque por 2 a 1, nos Aflitos, e confirmou o retorno à 2ª Divisão neste sábado (11). E com ex-jogadores do futebol cearense em destaque.

Ex-Ceará, o atacante Hélio Borges marcou o primeiro gol do jogo para a equipe pernambucana. Porém, o Quadricolor chegou ao empate com gol contra de Mateus Silva. Com o empate, o time catarinense estava avançando, já que a Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 0 no Derby Campineiro.

Até que, aos 41 minutos do 2º tempo, Samuel foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. O atacante Paulo Sérgio, ex-Fortaleza, cobrou forte e marcou o gol do acesso do Timbu.

INVASÃO E FESTA

Ao apito final, a torcida do Náutico invadiu o gramado e fez uma festa gigantesca para comemorar o retorno para a Série B depois de três anos jogando a Terceira Divisão.

Torcida do Náutico invadiu o gramado após conquista do acesso
Legenda: Torcida do Náutico invadiu o gramado após conquista do acesso
Foto: Náutico/Divulgação

Assuntos Relacionados
Náutico conquistou o acesso para a Série B

Jogada

Náutico conquista o acesso para a Série B com gols de ex-jogadores do futebol cearense

Hélio Borges e Paulo Sérgio marcaram os gols que garantiram o acesso do Timbu

Redação Há 1 hora
jogadores

Jogada

Série C: veja quais times conquistaram o acesso à Série B de 2026

Quatro clubes garantiram vaga na Segunda Divisão em 2026

Crisneive Silveira Há 1 hora
jogadra

Jogada

Com gol de Tainá, Fortaleza vence o Sport e conquista título da Copa Maria Bonita

Equipes se enfrentaram na Arena Pernambuco

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Floresta pagará bônus milionário para atletas e funcionários caso suba à Série B

Equipe enfrenta o Caxias-RS neste sábado (11)

Crisneive Silveira 11 de Outubro de 2025

Jogada

Palmeiras x Juventude pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo atrasado da 12ª rodada da Série A

Redação 11 de Outubro de 2025
Estádio do Ferroviário Atlético Clube com arquibancadas em cores vermelha, preta e branca, cercado por árvores e céu nublado, celebrando o sucesso do esporte e do clube.

Jogada

Abelhas voltam a atingir CT do Ferroviário neste sábado (11) e atividades são suspensas

Devido ao episódio, o jogo final do Campeonato Sub-20 foi adiado para este domingo (12)

Redação 11 de Outubro de 2025