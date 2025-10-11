Náutico conquista o acesso para a Série B com gols de ex-jogadores do futebol cearense

O Náutico está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Com direito a emoção até o último minuto, o Timbu venceu o Brusque por 2 a 1, nos Aflitos, e confirmou o retorno à 2ª Divisão neste sábado (11). E com ex-jogadores do futebol cearense em destaque.

Ex-Ceará, o atacante Hélio Borges marcou o primeiro gol do jogo para a equipe pernambucana. Porém, o Quadricolor chegou ao empate com gol contra de Mateus Silva. Com o empate, o time catarinense estava avançando, já que a Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 0 no Derby Campineiro.

Até que, aos 41 minutos do 2º tempo, Samuel foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. O atacante Paulo Sérgio, ex-Fortaleza, cobrou forte e marcou o gol do acesso do Timbu.

INVASÃO E FESTA

Ao apito final, a torcida do Náutico invadiu o gramado e fez uma festa gigantesca para comemorar o retorno para a Série B depois de três anos jogando a Terceira Divisão.