Estão definidos todos os times da Série C 2026; veja quem joga

Com o encerramento da Série B neste domingo (23), foram conhecidos todos os clubes que jogarão a Série D em 2026.

Restava uma vaga de rebaixamento na B, ocupada pela Ferroviária/SP, na 17ª colocação. Com a 'Ferrinha' cairam: Amazonas, Volta Redonda e Paysandu.

Os demais remanescentes são os 12 que permaneceram na Série C - incluindo o cearense Floresta, que foi 8º e lutou pelo acesso até a última rodada do quadrangular - e mais 4 que vieram da Série D 2025.

O Lobo da Vila vai para a sua 6ª participação seguida na Série C. Na 'Terceirona' desde 2021, o Verdão lutou pela permanência até 2024, e este ano lutou pelo acesso.

Serão 6 times do Nordeste, 6 do Sul, cinco do Sudeste, dois do Norte e um do Centro-Oeste.

Todos os clubes da Série C 2026

Ferroviária-SP (17º da Série B 2025)

Amazonas (18º da Série B 2025)

Volta Redonda (19º da Série B 2025)

Paysandu (20º da Série B 2025)

Caxias (5º da Série C 2025)

Brusque-SC (6º da Série C 2025)

Guarani-SP (7º da Série C 2025)

Floresta (8º da Série C 2025)

Confiança (9º da Série C 2025)

Ypiranga-RS (10º da Série C 2025)

Maringá (11º da Série C 2025)

Ituano (12º da Série C 2025)

Botafogo-PB (13º da Série C 2025)

Figueirense (14º da Série C 2025)

Anápolis (15º da Série C 2025)

Itabaiana (16º da Série C 2025)

Barra-SC (1º da Série D 2025)

Santa Cruz (2º da Série D 2025)

Inter de Limeira-SP (3º da Série D 2025)

Maranhão (4º da Série D 2025)