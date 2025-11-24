Estão definidos todos os times da Série C 2026; veja quem joga
Competição contará com 20 participantes, sendo um time cearense
Com o encerramento da Série B neste domingo (23), foram conhecidos todos os clubes que jogarão a Série D em 2026.
Restava uma vaga de rebaixamento na B, ocupada pela Ferroviária/SP, na 17ª colocação. Com a 'Ferrinha' cairam: Amazonas, Volta Redonda e Paysandu.
Os demais remanescentes são os 12 que permaneceram na Série C - incluindo o cearense Floresta, que foi 8º e lutou pelo acesso até a última rodada do quadrangular - e mais 4 que vieram da Série D 2025.
O Lobo da Vila vai para a sua 6ª participação seguida na Série C. Na 'Terceirona' desde 2021, o Verdão lutou pela permanência até 2024, e este ano lutou pelo acesso.
Serão 6 times do Nordeste, 6 do Sul, cinco do Sudeste, dois do Norte e um do Centro-Oeste.
Todos os clubes da Série C 2026
Ferroviária-SP (17º da Série B 2025)
Amazonas (18º da Série B 2025)
Volta Redonda (19º da Série B 2025)
Paysandu (20º da Série B 2025)
Caxias (5º da Série C 2025)
Brusque-SC (6º da Série C 2025)
Guarani-SP (7º da Série C 2025)
Floresta (8º da Série C 2025)
Confiança (9º da Série C 2025)
Ypiranga-RS (10º da Série C 2025)
Maringá (11º da Série C 2025)
Ituano (12º da Série C 2025)
Botafogo-PB (13º da Série C 2025)
Figueirense (14º da Série C 2025)
Anápolis (15º da Série C 2025)
Itabaiana (16º da Série C 2025)
Barra-SC (1º da Série D 2025)
Santa Cruz (2º da Série D 2025)
Inter de Limeira-SP (3º da Série D 2025)
Maranhão (4º da Série D 2025)